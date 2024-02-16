Dışişleri Bakanlığı, AKPM'nin Azerbaycan Ulusal Heyeti Yetki Belgelerini Onaylamama Kararına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, AKPM'nin Azerbaycan Ulusal Heyeti Yetki Belgelerini Onaylamama Kararına Tepki Gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, AKPM\'nin Azerbaycan Ulusal Heyeti Yetki Belgelerini Onaylamama Kararına Tepki Gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM), Azerbaycan Ulusal Heyeti'nin yetki belgelerini onaylamama kararına üzüntüyle karşılandığını bildirdi. Bakanlık, bu kararın demokratik değerlerle bağdaşmadığını ve temsil hakkına aykırı olduğunu belirtti. Açıklamada, bu adımın işbirliği ve diyalog kanallarının kapatılması anlamına geldiği ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına hizmet etmeyeceği vurgulandı. Türkiye, AKPM'yi bu hatasını düzeltmeye ve Güney Kafkasya'daki barış çabalarına odaklanmaya çağırdı.

16.02.2024 13:33  Güncelleme: 13:34
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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM), Azerbaycan Ulusal Heyetinin yetki belgelerini onaylamama yönündeki kararından esef duyduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu kararın, demokratik değerlerle bağdaşmadığı ve temsil hakkına aykırı olduğu belirtildi.

İşbirliği ve diyalog kanallarının kapatılması anlamına gelen bu adımın, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına hizmet etmeyeceğinin açık olduğu vurgulanan açıklamada, " Türkiye, AKPM'yi bu hatasını en kısa zamanda düzeltmeye ve Güney Kafkasya'daki barış çabalarına odaklanmaya davet etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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