Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan'da yapılan seçimler tarihi bir önem taşıyor - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan'da yapılan seçimler tarihi bir önem taşıyor

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da dün düzenlenen 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinin işgalden kurtarılan topraklar dahil ülkenin tamamında gerçekleştirilmiş olmasının tarihi bir önem taşıdığını bildirdi. Açıklamada, seçimlerin Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine katkı sağlayacağına inanıldığı belirtildi.

02.09.2024 10:19
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Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da dün düzenlenen 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinin işgalden kurtarılan topraklar dahil ülkenin tamamında gerçekleştirilmiş olmasının tarihi bir önem taşıdığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün yapılan 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinin "kardeş" Azerbaycan'a hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, "Söz konusu parlamento seçimlerinin, işgalden kurtarılan topraklar dahil, Azerbaycan'ın tamamında gerçekleştirilmiş olması tarihi bir önem taşımaktadır. Azerbaycan halkının iradesini ortaya koyduğu seçimlerin, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan'da dün düzenlenen seçimlerde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), parlamentoda en fazla sandalyeye sahip parti olmuştu.

Kaynak: AA

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