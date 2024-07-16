Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinin yeniden faaliyete geçmesini memnuniyetle karşıladı

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Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinin yeniden faaliyete geçmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinin yeniden faaliyete geçmesi hakkında Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu durumun memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Azerbaycan ve İran arasındaki ilişkilerin normalleşmesini ve diplomatik bağların yeniden olağan seviyesine ulaşmasını, bölgenin istikrarı ve işbirliği ruhu bakımından önemli buluyoruz." ifadesine yer verildi.