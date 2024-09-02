Dışişleri Bakanlığı, 'Famagusta' dizisini kara propagandaya hizmet olarak nitelendirdi

Güncel

Dışişleri Bakanlığı, dijital platformda yayınlanacak "Famagusta" dizisiyle ilgili, "Tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kara propagandasına hizmet etmektedir." ifadesini kullandı.

Bakanlık, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Famagusta' adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kara propagandasına hizmet etmektedir." ifadesinin yer aldığı paylaşımda, dizinin 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Gerçekleri olduğundan farklı yansıtmaya dönük bu tip nafile girişimler, Milli davamız Kıbrıs konusundaki mücadele azmimizi daha da güçlendirmektedir. Kıbrıs gazilerimizi saygı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." değerlendirilmesine yer verildi.