Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau ile İstanbul'da bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Gümrükçü ile Landau'nun İstanbul'da görüştüğü belirtildi.

Paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Christopher Landau ile İstanbul'da görüştü." ifadesine yer verildi.