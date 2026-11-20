Dışişleri Bakanlığı, Gümrükçü ile ABD'li Landau'nun İstanbul'da görüştüğünü açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü'nün ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau ile İstanbul'da görüştüğünü NSosyal hesabından duyurdu. Paylaşımda iki yetkilinin İstanbul'da bir araya geldiği belirtildi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau ile İstanbul'da bir araya geldi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Gümrükçü ile Landau'nun İstanbul'da görüştüğü belirtildi.
Paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Christopher Landau ile İstanbul'da görüştü." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?