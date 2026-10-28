Dışişleri Bakanlığı İspanya'daki tren kazası için taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı İspanya'daki tren kazası için taziye mesajı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Toledo şehri yakınlarındaki tren kazası için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada yaralılara şifa dilenirken, mevcut bilgilere göre kazada vefat eden vatandaşımız bulunmadığı ve gelişmelerin Madrid Büyükelçiliğince takip edildiği belirtildi.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İspanya'da meydana gelen tren kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İspanya'nın Toledo şehri yakınlarında bugün meydana gelen tren kazası sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Mevcut bilgilere göre kazada vefat eden vatandaşımız bulunmamakta olup gelişmeler Madrid Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir" denildi.
Kaynak: DHA
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