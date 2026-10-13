Dışişleri Bakanlığı, Kulaklıkaya\'nın Fransa Büyükelçisi Dumont\'u kabulünü duyurdu

Dışişleri Bakanlığı, Kulaklıkaya'nın Fransa Büyükelçisi Dumont'u kabulünü duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya tarafından kabul edildi. Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, 'Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'u kabul etti' denildi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'u kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'u kabul etti" denildi.
Kaynak: ANKA
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