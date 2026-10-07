Dışişleri Bakanlığı, Kulaklıkaya\'nın İİT insan hakları direktörünü kabul ettiğini duyurdu

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu İcra Direktörü Hadi bin Ali Al-Yami'yi kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu (BDİHK) İcra Direktörü Hadi bin Ali Al-Yami'yi kabul etti" denildi.