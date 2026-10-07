Dışişleri Bakanlığı, Kulaklıkaya\'nın İİT insan hakları direktörünü kabul ettiğini duyurdu

Dışişleri Bakanlığı, Kulaklıkaya'nın İİT insan hakları direktörünü kabul ettiğini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu İcra Direktörü Hadi bin Ali Al-Yami, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı, kabulü resmi X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu İcra Direktörü Hadi bin Ali Al-Yami'yi kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu (BDİHK) İcra Direktörü Hadi bin Ali Al-Yami'yi kabul etti" denildi.
Kaynak: ANKA
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