Dışişleri Bakanlığı'nda Yeni Yapılanma: Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kurulacak - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı'nda Yeni Yapılanma: Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kurulacak

Dışişleri Bakanlığı\'nda Yeni Yapılanma: Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kurulacak

Dışişleri Bakanlığı'ndaki yeni yapılanma kapsamında Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kurulacak. Vakıf, Bakanlığın insan kaynakları kapasitesini geliştirme ve kurumsal olarak güçlendirme amacıyla çalışmaları destekleyecek.

10.05.2024 10:53
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndaki yeni yapılanma kapsamında Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kurulacak. Vakıf ile insan kaynakları kapasitesi bakımından Bakanlığın geliştirilmesi ve kurumsal olarak güçlendirilmesine katkı yapacak çalışmaları desteklemek amaçlanıyor.

Resmi Gazete'de 6 Nisan 2024 tarihinde yayımlanan "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile Dışişleri Bakanlığı, merkez teşkilatında yeni yapılanmaya gidilmişti. Bu kapsamda, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kurulacak.

Bakanlığın yurt içinde ve yurt dışında 2 bin 190 kariyer memuru ve 261 dış temsilciliğe sahip olduğunu anımsatan üst düzey bir Dışişleri yetkilisi, Bakanlığın daha etkin olabilmesi için personel sayısının artması ve insan kaynaklarının niteliğinin daha da yükselmesi gerektiğini belirtti. Yetkili, diplomatların akademik donanıma sahip olması, birden fazla yabancı dili etkin olarak kullanabilmek ve farklı uzmanlık alanlarında yetkinleşmesinin hedeflediğini bildirdi. Kurulacak olan Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın temel amacının ise Bakanlığın insan kaynakları kapasitesi bakımından geliştirilmesine ve kurumsal olarak güçlendirilmesine katkıda bulunacak çalışmaları desteklemek ve bu anlamda ilave kaynak yaratmak olacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA

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