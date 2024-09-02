Dışişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan Milli Meclis Seçimleri ile İlgili Açıklama

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da gerçekleştirilen Milli Meclis Seçimleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, seçimlerin Azerbaycan'a hayırlı olması temenni edildi.

Azerbaycan'da gerçekleştirilen Milli Meclis seçimlerine ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün (1 Eylül) gerçekleştirilen Milli Meclis seçimlerinin kardeş Azerbaycan'a hayırlı olmasını diliyoruz. Söz konusu parlamento seçimlerinin, işgalden kurtarılan topraklar dahil, Azerbaycan'ın tamamında gerçekleştirilmiş olması tarihi bir önem taşımaktadır. Azerbaycan halkının iradesini ortaya koyduğu seçimlerin, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine katkı sağlayacağına inanıyoruz."