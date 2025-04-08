Dışişleri Bakanlığı'ndan Kongo'ya Taziye

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Kongo'nun başkenti Kinşasa'da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla hayatını kaybedenler için Kongo halkına taziye dileğinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da meydana gelen sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından ve tahribattan derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.