Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesini kınayarak, Netanyahu Hükümeti'nin bu eylemini cinayet olarak nitelendirdi. Bakanlık, uluslararası hukukun ihlal edilmesine dikkat çekerek, bu tür barbarca eylemleri lanetlediklerini ifade etti.
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7.09.2024 04:26:37. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Lanet - Son Dakika
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