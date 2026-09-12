Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınadı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınadı

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Dışişleri Bakanlığı, Irak topraklarından Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Saldırılarda Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın hedef alındığı, Suudi Arabistan'ın Irak Başbakanı'nın talebi üzerine bu aşamada karşılık vermemeyi tercih ettiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını en güçlü şekilde kınadı.

Bakanlıktan, söz konusu saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

"Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan destek yinelenerek, Suudi Arabistan makamlarının bölgedeki gerilimi tırmandırmama yönündeki itidalli tutumunun takdirle karşılandığı bildirildi.

Açıklamada, Irak hükümetinin söz konusu saldırıları kınayarak olayın aydınlatılması ve sorumlularının tespiti amacıyla derhal soruşturma başlatmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce sona erdirilmesi ve gerilimi tırmandırabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz."

Suudi Arabistan karşılık vermeme kararı aldı

Suudi Arabistan, Irak'tan geldiği belirtilen İHA'larla düzenlenen saldırılarda Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın hedef alındığını açıklamış, saldırılarda yaralananlar ve maddi hasar olduğunu bildirmişti.

Riyad yönetimi, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin talebi üzerine "bu aşamada karşılık vermemeyi" tercih ettiğini açıklarken, egemenliğini ve güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınadı - Son Dakika

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