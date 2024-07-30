Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-AB ilişkilerini anlatan infografik serisini yayımladı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-AB ilişkilerini anlatan infografik serisini yayımladı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye'nin Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) çerçevesinde hazırlanan 'İnfografiklerle Türkiye-AB' serisini yayımladı. Bu serinin, AB kurumları ve AB süreci kapsamındaki çalışmalara yönelik bir başvuru kaynağı oluşturacağı belirtildi. Seride, Türkiye'nin AB'ye hazırlanma sürecine yönelik çalışmalar, Türkiye-AB ilişkilerinde önemli tarihler, iletişim stratejisi ve AB bütçesi gibi konular yer alıyor.

30.07.2024 14:07
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye'nin Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) çerçevesinde hazırlanan "İnfografiklerle Türkiye-AB" serisini yayımladı.

Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yönelik İletişim Stratejisi kapsamında hazırlanan ve Türkiye'nin AB sürecindeki çalışmalarına ilişkin bilgiler içeren "İnfografiklerle Türkiye-AB" yayın serisini yayımladı. Buna göre bu serinin, AB kurumları ve AB süreci kapsamındaki çalışmalara yönelik bir başvuru kaynağı oluşturacağı belirtildi.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, AB sürecinde rol alan uzmanlar, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, medya mensupları ve AB'ye yönelik bilgilenmek isteyen vatandaşların internet siteleri üzerinden ilgili yayınlara ulaşabilecekleri belirtildi.

"AB sürecimiz kapsamındaki çalışmalara yönelik kullanıcı dostu bir başvuru kaynağı"

Açıklamada, şöyle dendi:

"İnfografik serisi, Türkiye'nin AB İletişim Stratejisi (ABİS) çerçevesinde Avrupa Birliği Başkanlığınca oluşturulmuştur. Bu seri, AB sürecinde rol alan uzmanlar, STK'lar, akademisyenler, medya mensupları ve AB'ye yönelik bilgilere ulaşmak isteyen vatandaşlarımız için AB ve AB sürecimiz kapsamındaki çalışmalara yönelik kullanıcı dostu bir başvuru kaynağı olarak yayına hazırlanmıştır.

İnfografiklerde yer alan bilgiler, yayın tarihi itibariyle geçerli en güncel bilgi ve belgeler esas alınarak derlenmiştir. Bununla birlikte, Avrupa Birliği'nin hızlı değişen gündemi dikkate alındığında söz konusu bilgilerde bazı güncellemeler veya değişiklikler meydana gelebilmektedir. Kullanım esnasında infografiklerde atıfta bulunulan konuların ilgili kaynaklardan en güncel versiyonlarının esas alınması önerilmektedir."

Seride, AB'ye ve Türkiye'nin AB sürecine ilişkin kapsamlı bilgiler yer alıyor

Öte yandan, seride Türkiye'nin AB'ye hazırlanma sürecine yönelik yapılan çalışmaların yanı sıra, Türkiye-AB ilişkilerinde önemli tarihler, Türkiye'nin AB'ye ilişkin izlediği iletişim stratejisi, AB bütçesi bölümleri yer alıyor. AB Zirvesi, AB Konseyi ve Parlementosu'na yönelik temel bilgilerin de yer aldığı seride, AB'nin genişleme süreci, Schengen ve avro bölgelerinin dünya haritası üzerinde gösteriliyor.

6 yıllık AB Bütçesi, 2 trilyon avro olarak açıklandı

"AB Bütçesi"nin anlatıldığı bölümde, 2021-2027 dönemine ilişkin bütçe planlamasında, toplam AB bütçesinin 2 trilyon avro olduğu açıklandı. Bütçenin 1.2 trilyon avroluk en büyük kısmı kaynaklar ve fonlar aracılığıyla oluşturulan Çok Yıllı Mali Çerçeve (ÇMYÇ) tarafından ayrıldığı belirtilirken; ÇMYÇ'nin oluşturduğu bütçe dağılımında en fazla kaynak, yüzde 33 ile "Doğal Kaynaklar ve Çevre" harcamalarına ayrılıyor. Öte yandan, Covid-10 salgınının neden olduğu ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele etmek ve toparlanmaya destek olmak için 2020'de oluşturulan Yeni Nesil AB Toparlanma Aracı'nın ise bütçeye katkısının 806 milyar olduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA

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