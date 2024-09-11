Tayfun Sebebiyle Vietnam'a Başsağlığı

(ANKARA)- Dışişleri Bakanlığı, meydana gelen tayfundan dolayı yaşanan can kayıpları nedeniyle Vietnam'a başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanlığı, Vietnam'da etkili olan ve yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği Yagi Tayfunu nedeniyle Vietnam halkına bağsağlığı dileklerinde bulundu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Vietnam'da etkili olan Yagi Tayfunu nedeniyle meydana gelen can kayıplarından ve maddi hasardan derin üzüntü duyuyoruz.Vietnam halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."
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