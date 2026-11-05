Dışişleri Bakanlığında Juba Büyükelçisi Ergin için tören düzenlendi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığında Juba Büyükelçisi Ergin için tören düzenlendi

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Dışişleri Bakanlığında Juba Büyükelçisi Ergin için tören düzenlendi
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Dışişleri Bakanlığında, Juba Büyükelçisi Metin Ergin için tören düzenlendi; ailesi, büyükelçiler ve Bakanlık çalışanları katıldı. Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Ergin'in devleti en üst düzeyde temsil ettiğini söyledi; cenazesi yarın İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Dışişleri Bakanlığında, Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Metin Ergin'in vefatı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene Ergin'in ailesi ile çok sayıda büyükelçi ve Bakanlık çalışanı katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, törende yaptığı konuşmada, "Bugün burada Türk diplomasisinin müstesna bir üyesini, çok değerli bir çalışma arkadaşımızı ebediyete uğurlamanın derin üzüntüsüyle bir aradayız." dedi.

Ergin'in vefatının ailesi ve yakınlarının yanı sıra tüm Bakanlık mensuplarını derinden sarstığını belirten Kulaklıkaya, "Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Kulaklıkaya, Ergin'in 1992'den bu yana meslek hayatı boyunca merkezde ve yurt dışı teşkilatında üstün görev anlayışıyla çalıştığını dile getirerek, "Kıymetli büyükelçimiz, meslek hayatı boyunca üstlendiği her görevde devletimizin itibarını ve milletimizin menfaatlerini en üst düzeyde temsil etmiş bir diplomattı. Görev yaptığı her coğrafyada çalışkanlığı ve beyefendiliği ile tanınan bir isimdi." ifadelerini kullandı.

Ergin'in Juba Büyükelçiliği görevinin, vatan sevgisi ve görev aşkının somut nişanesi olduğunu vurgulayan Kulaklıkaya, "Görevi boyunca ülkemizin varlığını, ikili ilişkilerimizi güçlendirmek, iki ülke halkları arasındaki dostluğu daha da pekiştirmek için büyük gayret sarf etti." dedi.

Kulaklıkaya, Ergin'in ardında saygıyla yad edilecek onurlu bir geçmiş bıraktığına dikkati çekerek, "Onun devlete sadakatle bağlılığı ve görev aşkı, arkasından gelen genç diplomatlarımıza her zaman rehberlik edecektir. Kendisini her zaman özlemle, minnetle ve rahmetle hatırlayacağız. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

"İki yıla yakın zamandır Juba'da da çok iyi dostluklar yarattığını görme fırsatım oldu"

Büyükelçi Erdem Mutaf da "35 yıllık dönem arkadaşım ve Juba Büyükelçiliği'nde halef-selef olduğum, Büyükelçi Metin Ergin'in vefatının ardından böyle bir konuşma yapmaktan tarifsiz bir üzüntü duyuyorum." dedi.

Ergin'in, eksikliği hiçbir zaman doldurulamayacak bir arkadaş olduğunu belirten Mutaf, "Juba Büyükelçiliğinin sosyal medya hesaplarına ve açılan taziye defterine yazılan mesajlar da bilgime geldi. Kendisinin iki yıla yakın zamandır Juba'da da çok iyi dostluklar yarattığını görme fırsatım oldu." diye konuştu.

Mutaf, "Görevi sırasında vefat eden Juba Büyükelçimiz ve sevgili arkadaşımız Metin Ergin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kederli eşi Aycan Hanım ve ailesine sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Dışişleri camiasına da başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ergin'in cenaze namazı öğle namazını müteakiben Ankara Hasan Tanık Camisi'nde kılınacak, akabinde naaşı İstanbul'a nakledilecek.

Büyükelçi Ergin'in cenazesi, yarın cuma namazını müteakip İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kaynak: AA
Metin ErginİstanbulPolitikaGüncelTörenSon Dakika

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