Dışişleri Bakanlığından, ABD'nin GKRY'ye silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına ilişkin açıklama: - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığından, ABD'nin GKRY'ye silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına ilişkin açıklama:

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- "Ada'daki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının 30 Eylül 2027'ye kadar uzatılmasına ilişkin, "Ada'daki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan, ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının yeniden uzatılmasına ilişkin açıklama yapıldı.

ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının 30 Eylül 2027'ye kadar bir yıl süreyle yeniden uzatıldığının belirtildiği açıklamada, Türkiye'nin, bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaştığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Rum tarafının, Ada'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türk halkı üzerindeki baskısını her alanda artırdığı ve yoğun silahlanma faaliyetleriyle bölgesel istikrara zarar verdiği bu dönemde, Ada'daki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Ana vatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını savunurken güvenliğini de her koşulda sağlayacak; KKTC'nin uluslararası camiada hak ettiği yeri alması için gayretlerine kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığından, ABD'nin GKRY'ye silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına ilişkin açıklama: - Son Dakika

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