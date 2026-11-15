Dışişleri Bakanlığından KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümü için kutlama mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Dışişleri Bakanlığından KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümü için kutlama mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutlayarak, KKTC'nin, büyük Türk milletinin ayrılmaz parçası Kıbrıslı Türklerin egemenliklerinden ve özgürlüklerinden asla vazgeçmediklerinin ve vazgeçmeyeceklerinin kanıtı olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutlayarak, KKTC'nin, büyük Türk milletinin ayrılmaz parçası Kıbrıslı Türklerin egemenliklerinden ve özgürlüklerinden asla vazgeçmediklerinin ve vazgeçmeyeceklerinin kanıtı olduğunu bildirdi.

Bakanlık, NSosyal hesabından KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Kıbrıs Türk halkının egemenlik ve varoluş destanının en anlamlı simgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 43. yıl dönümü kutlu olsun! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, büyük Türk milletinin ayrılmaz parçası Kıbrıslı Türklerin egemenliklerinden ve özgürlüklerinden asla vazgeçmediklerinin ve vazgeçmeyeceklerinin kanıtıdır." ifadeleri kullanıldı.

Ana vatan ve garantör Türkiye'nin güçlü desteğiyle Kıbrıs Türk halkının ilelebet şanlı bayrağı altında, kendi vatanlarında hürriyet ve güven içinde yaşamaya devam edeceği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bu onurlu günde, merhum Dr. Fazıl Küçük'ü ve KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ı şükran ve saygıyla yad ediyor, bu mücadele uğrunda şehit olan Mehmetçiklerimizi ve Mücahitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi minnetle anıyoruz."

Kaynak: AA
Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiDışişleri BakanlığıDış PolitikaDiplomasiKıbrısGüncelSon Dakika

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
30 yaşındaki üniversite öğretim görevlisi 15 yaşındaki öğrenciyi istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alındı 30 yaşındaki üniversite öğretim görevlisi 15 yaşındaki öğrenciyi istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alındı
Fenerbahçe’de büyük operasyon Emre Belözoğlu listeyi hazırladı Fenerbahçe'de büyük operasyon! Emre Belözoğlu listeyi hazırladı
10 Kasım paylaşımı tepkileri çekmişti Hacı Yakışıklı özür diledi 10 Kasım paylaşımı tepkileri çekmişti! Hacı Yakışıklı özür diledi
Mourinho’ya tavsiye sorusu: Shomurodov’dan Batrakov için dikkat çeken yanıt Mourinho'ya tavsiye sorusu: Shomurodov'dan Batrakov için dikkat çeken yanıt
Akrabadan Mustafa Sarıgül ve oğluna 30 milyon dolarlık iddia Akrabadan Mustafa Sarıgül ve oğluna 30 milyon dolarlık iddia
10:09
İstanbul’da endişelendiren görüntü Baraja akan mavi renkli atık su korkuttu
İstanbul'da endişelendiren görüntü! Baraja akan mavi renkli atık su korkuttu
09:48
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi 9 bin 441 TL cezası var
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var
09:43
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı 1 kadın ağır yaralandı
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı
09:32
Rusya’daki gizli toplantı ifşa oldu Putin’den Zelenski için ölüm emri
Rusya'daki gizli toplantı ifşa oldu! Putin'den Zelenski için ölüm emri
09:17
Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı İstanbul için de tarih verildi
Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul için de tarih verildi
08:55
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama’nın 3 yıllık filmi akla geldi
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama'nın 3 yıllık filmi akla geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 10:28:51. #7.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığından KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümü için kutlama mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android