Dışişleri Bakanlığından KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümü için kutlama mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutlayarak, KKTC'nin, büyük Türk milletinin ayrılmaz parçası Kıbrıslı Türklerin egemenliklerinden ve özgürlüklerinden asla vazgeçmediklerinin ve vazgeçmeyeceklerinin kanıtı olduğunu bildirdi.

Bakanlık, NSosyal hesabından KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Kıbrıs Türk halkının egemenlik ve varoluş destanının en anlamlı simgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 43. yıl dönümü kutlu olsun! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, büyük Türk milletinin ayrılmaz parçası Kıbrıslı Türklerin egemenliklerinden ve özgürlüklerinden asla vazgeçmediklerinin ve vazgeçmeyeceklerinin kanıtıdır." ifadeleri kullanıldı.

Ana vatan ve garantör Türkiye'nin güçlü desteğiyle Kıbrıs Türk halkının ilelebet şanlı bayrağı altında, kendi vatanlarında hürriyet ve güven içinde yaşamaya devam edeceği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bu onurlu günde, merhum Dr. Fazıl Küçük'ü ve KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ı şükran ve saygıyla yad ediyor, bu mücadele uğrunda şehit olan Mehmetçiklerimizi ve Mücahitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi minnetle anıyoruz."