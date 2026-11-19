Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Devlet otoritesinin ülkenin tamamında hakim kılınmasına ve 'SDG'nin entegrasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasına yönelik çabalarında Suriye Hükümeti'ne destek veriyoruz." dedi.

Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Bu yılın, belirsizliklerin arttığı, ihtilafların tek bir bölgeyle sınırlı kalmayarak küresel barış ve istikrarı tehdit ettiği bir sene olduğunu ifade eden Fidan, küresel barış ve güvenliğin sağlanması noktasında yetersiz kalan uluslararası sistemin etkinliği ve meşruiyetinin giderek daha fazla sorgulandığını belirtti.

Fidan, "10 yılı aşkın bir süreden beri Sayın Cumhurbaşkanımızın her vesileyle gündeme getirdiği reform ihtiyacı artık daha fazla kabul görmektedir. Dijital egemenlik, geleneksel egemenliğin yeni boyutlarından biri haline gelmiştir. Bu nedenle, yapay zeka başta olmak üzere yeni teknolojiler bir rekabet ve kutuplaşma alanı haline gelme riski taşımaktadır. Bunun yanı sıra, dünya ticareti açısından kritik öneme sahip uluslararası deniz yollarında giderek artan çatışmalar nedeniyle seyrüsefer güvenliği tehdit altında bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında yıl boyunca devam eden krizler ile Karadeniz'deki çatışmaların, başta Afrika olmak üzere, kırılgan coğrafyalarda gıda ve enerji güvenliğinin karşı karşıya kaldığı risklerin giderek büyüdüğünün altını çizen Fidan, belirsizliğin temel parametre halini aldığı mevcut ortamda Türkiye'nin, yaşanan küresel sarsıntıları en yakından hisseden ülkelerden biri olduğunu aktardı.

Fidan, "Küresel rekabet sahalarının kesişim noktasında yer alan Türkiye'nin, dünyanın içinden geçmekte olduğu dönüşüm sürecini dışarıdan izleme gibi bir şansı yoktur. Belirsizlikler döneminde yürütmekte olduğumuz çok boyutlu dış politikayla hem bölgemizde hem dünya genelinde barış ve istikrarı tesis etmek için sorumluluk üstlenmekten kaçınmıyoruz." diye konuştu.

Mekke İttifakı

Bölge dışı aktörlerin müdahil olduğu sorunların çözüme kavuşmadığının, aksine daha da karmaşıklaştığının dünyanın farklı bölgelerindeki örneklerden görüldüğüne işaret eden Fidan, bölgenin kendi dinamiklerine dayanan yapıcı girişimlere duyulan ihtiyacın her zamankinden daha belirgin hale geldiğini anlattı.

Bakan Fidan, bu nedenle bölgesel sahiplenme ilkesini kalıcı ve sürdürülebilir işbirliği mekanizmalarının inşa edilmesi için temel bir parametre olarak değerlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlayış doğrultusunda yürüttüğümüz dış politikayla, 2026 yılı boyunca, Pakistan ve Suudi Arabistan ile, Yüce Meclisimizin 5 Kasım'da onayladığı Ortak Savunma için Mekke Anlaşması'nı imzalayarak Orta Doğu'da kapsayıcı bir bölgesel güvenlik mimarisinin temellerini attık. Mekke İttifakı'nın kurumsallaşması yönünde somut adımlarla ilerliyoruz. Aynı zamanda, bölgemizde sürdürülebilir bir işbirliği mimarisinin oluşturulması için Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan ile Bölgesel Dörtlü (R4) mekanizmasını teşkil ettik. Bölgesel Dörtlü'yü Avrupa'nın öndegelen dört ülkesi Birleşik Krallık, Fransa, Almanya ve İtalya'dan oluşan E4 grubuyla İstanbul'da bir araya getirerek, Avrupa ile Orta Doğu'nun bölgesel ve küresel meseleleri birlikte ele aldığı yeni bir platformun da temelini attık."

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın bölge ülkelerini hedef almasıyla genişleyen savaşın olumsuz yansımaları karşısında reaktif değil, proaktif bir diplomasi yürütüldüğüne dikkati çeken Fidan, Türkiye'nin İslamabad Mutabakat Zaptı'na giden sürece önemli katkılar sağladığını söyledi.

Fidan, çatışmaların yeniden başlamasını önlemek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde gayretlerin sürdürüldüğünü söyleyerek, NATO'nun geleceğini şekillendiren Ankara Zirvesi'ne ev sahipliği yapıldığını anımsattı.

Türkiye'nin katkısıyla yeni Avrupa güvenlik mimarisinin kurulmasına dair çalışmalarda öncü ve önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Fidan, "Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi yönünde diplomasi ve diyaloğu önceleyen istikrarlı, dengeli ve gerektiğinde inisiyatif kullanmaktan çekinmeyen bir politika izledik. Diğer aktörlerin de artık diplomasi yoluyla kalıcı çözüm bulunması ihtiyacı konusunda ülkemizle aynı noktaya geldiğini gözlemliyoruz." diye konuştu.

Hakan Fidan, 2026'da, bölgesel sahiplenme ilkesi temelinde oluşturulan yapıcı ve sorumluluk sahibi dış politikanın, hem bölgede hem küresel ölçekte Türkiye'nin çekim gücünü artırdığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk Dünyası ile işbirliğimizi derinleştirmeye devam ettik. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Zirvesi'ne Cumhuriyet Bayramımızda Ankara'da evsahipliği yaparak Dönem Başkanlığı'nı devraldık. Dönem Başkanlığımız sırasında Teşkilatımızın Türk Dünyası'nın temel işbirliği platformu niteliğini pekiştirmeyi hedefliyoruz. Köklü bağlara sahip olduğumuz Balkanlar'daki anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözümü için 2025 yılında kurduğumuz Balkan Barış Platformu'nun Üçüncü Bakanlar Toplantısı'nı nisan ayında tertipledik. Malumunuz bu toplantı da sürekli İstanbul'da oluyor. Bağlantısallıktan teknolojiye, kültürden beşeri temaslara kadar farklı alanlarda Balkanlar'daki işbirliğimizi derinleştirmeye devam ediyoruz."

Afrika Birliği ile Dördüncü Ortaklık Zirvesi 9 Aralık'ta Libya'da düzenlenecek

Dışişleri Bakanı Fidan, 2008'den bu yana stratejik ortak olunan Afrika Birliği ile Dördüncü Ortaklık Zirvesi'nin 9 Aralık'ta Libya'da düzenleneceğini, böylece Afrika ile ilişkileri daha da güçlendirerek yeni bir dönemin başlatılmasının hedeflendiğini belirtti.

"Küresel önemi artan Asya'daki etkimizi de somut neticelerle kuvvetlendirmeyi sürdürdük" diyen Fidan, ASEAN ile Diyalog Ortağı ilişkisi tesis eden 12. ülke olunduğunu söyledi.

Latin Amerika ve Karayipler ile ilişkilerin her alanda geliştirilmesine ve derinleştirilmesine devam edildiğini aktaran Fidan, şunları paylaştı:

"İberAmerika Konferansı'nın 4-5 Kasım'daki Zirvesi'ne ilk kez Ortak Gözlemci statüsünde iştirak ettik. Bölgemizde güvenlik ve refahı, küresel ölçekte istikrar ve barışı tesis etmek üzere yürüttüğümüz dış politikamızda Yüce Meclisimizden güç alıyor, değerli milletvekillerimizin katkılarını şükranla karşılıyoruz. Parlamenter diplomasinin dış politikamızın öncelik ve hedeflerini hayata geçirmemizde bizlere son derece değerli katkılar sağladığını ifade etmek isterim. Aynı zamanda, farklı görüş ve bakış açılarının temsil edildiği Meclisimiz, dış politikamızın hem planlanması hem uygulanması aşamalarında çalışmalarımızı zenginleştirmektedir."

"İstisnasız bütün siyasi partiler Gazze'deki soykırım karşısında sessiz kalmadı"

Gazze'deki soykırıma değinen Fidan, "Sadece milli iradenin tecelligahı değil, aynı zamanda milletimizin vicdanının da sesi olan Yüce Meclisimizde istisnasız bütün siyasi partiler Gazze'deki soykırım karşısında sessiz kalmamış, Filistinli kardeşlerimizin yanında güçlü ve kararlı bir duruş sergilemiştir." dedi.

Filistin'in yıl boyunca Türk dış politikasının öncelikli gündem maddelerinden biri olmaya devam ettiğini vurgulayan Fidan, Gazze'de soykırımın durdurulması, insani trajedinin önüne geçilmesi ve yeniden inşa faaliyetlerine başlanması amacıyla yürütülen gayretlere, Türkiye olarak öncülük edildiğinin altını çizdi, yapıcı ve etkin katkı sağlandığına dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Fidan, "Aynı zamanda, Batı Şeria'daki yerleşimci terörünün, Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonların ve İsrail'in bütün bölgeyi tehdit eden yayılmacı politikalarının önlenmesi amacıyla bölgemizdeki ülkelerle ve uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam ettik, önümüzdeki yıl da bu çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Filistin'e destek sağlanması ve İsrail'e yönelik uluslararası izolasyonun artarak devam etmesi için yürüttüğümüz çalışmaların nihai stratejik hedefi 1967 sınırları temelinde, Başkenti Doğu Kudüs olan, Bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin Devleti'nin kurulmasıdır." ifadesini kullandı.

Fidan, bu hedefe ulaşana kadar Filistin halkının hak ve hukukunun savunmaya devam edileceğini aktardı.

"Bölgenin istikrarına katkı sağlayan bir Suriye, milli menfaatlerimiz bakımından önem taşımaktadır"

En uzun kara sınırına sahip olunan Suriye'nin dış politikanın öncelikli konusu olmaya devam ettiğini anlatan Fidan, "Suriye halkının özgürlüğe kavuşmasının ikinci yıl dönümüne yaklaştığımız bu günlerde, Suriye'nin birliğini ve toprak bütünlüğünü koruyan, kendi ayakları üzerinde durabilen, uluslararası toplumla yeniden bütünleşen, bölgemizin güvenliğine, istikrarına ve refahına katkı sağlayan bir ülke haline gelmesi için Suriye Hükümeti ile birlikte çalışıyoruz. Bölgesine istikrarsızlık yayan değil, bölgenin istikrarına katkı sağlayan bir Suriye, milli menfaatlerimiz bakımından önem taşımaktadır." diye konuştu.

Bakan Fidan, bu bağlamda devlet otoritesinin ülkenin tamamında hakim kılınmasına ve SDG'nin entegrasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasına yönelik çabalarında Suriye hükümetine destek verildiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Suriye'de toplumsal barışın sağlanması, geçmişteki acıların bir daha yaşanmaması için önem taşımaktadır. Halk meclisi seçim sürecinin tamamlanması ve yasama faaliyetlerine başlanması bu doğrultuda olumlu bir adım teşkil etmektedir. Suriye tarihinde ilk defa Kürtlere temel hak ve özgürlüklerinin verilmiş olması da ülke içindeki istikrarın güçlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda Suriye'de, Türkmenler de dahil olmak üzere, bütün kesimlerin eşit vatandaşlık ilkesi temelinde temsil edildiği, kapsayıcı bir siyasi düzeni destekliyoruz. İstikrarlı bir Suriye'nin tesis edilmesinin önündeki en önemli engellerden birisinin İsrail'in yayılmacı politikaları olduğunun farkındayız."

İsrail'in, gerek bölgede gerek uluslararası alanda saldırgan politikalarının bir bedeli olacağını görmesi için uluslararası toplumla işbirliği içerisinde çalışmalara devam edildiğini söyleyen Fidan, İsrail'in bölgeye istikrarsızlık yayan politikalarla kendi güvenliğini sağlayamayacağını idrak etmesi gerektiğinin her vesileyle vurgulandığını anlattı.

"Irak'a yönelik politikamızı bütüncül bir anlayışla ele alıyoruz"

"Irak'a yönelik politikamızı bütüncül bir anlayışla ele alıyoruz" ifadesini kullanan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024'te Irak'a yaptığı tarihi ziyaretle güç kazanan işbirliğini daha da ileriye taşımaya gayret ettiklerini vurguladı.

Fidan, "Başbakan Zeydi'nin 28 Temmuz'daki ziyareti vesilesiyle imzalanan anlaşmaların ardından enerji, ulaştırma ve su altyapısı gibi alanlardaki projeleri en kısa sürede hayata geçirmeye öncelik veriyoruz." ifadesini kullandı.

Bu çerçevede, bölgenin istikrar ve refahına kayda değer katkı sağlayacak, stratejik nitelikteki Kalkınma Yolu Projesi'ne desteğin sürdürüldüğünün altını çizen Fidan, "Sincar'daki PKK mevcudiyetinin tasfiyesine yönelik Irak Hükümeti'nin adımlarından memnuniyet duyuyoruz. Irak'ın Sincar'da atacağı somut adımlara paralel olarak Başika'daki faaliyetlerimizin de kademeli biçimde sonlandırılması konusunda vardığımız mutabakat, Irak ile ilişkilerimizde yeni bir döneme girmekte olduğumuzun açık bir göstergesidir." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak'ın asli unsuru olan Türkmen soydaşlara da desteğin her alanda sürdürüldüğünü aktararak, bölgede oluşturulmaya gayret edilen işbirliği zemininin, bütün Körfez ülkeleriyle olan ilişkilere taşınması için gayret gösterildiğini anlattı.

Körfez ülkeleriyle işbirliğinin, bölge sathında ekonomik entegrasyonun, büyümenin ve bağlantısallığın anahtarı olarak görüldüğüne dikkati çeken Fidan, şöyle devam etti:

"Yemen'de barışın, istikrarın ve toprak bütünlüğünün tesisi, bölgemizin, Afrika Boynuzu'nun ve uluslararası seyrüsefer hatlarının güvenliği bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede Yemen'in egemenliği ve siyasi birliği temelinde kalıcı bir çözüme ulaşılması yönündeki bütün çabaları destekliyoruz.Yakın çevremizin bir diğer önemli bölgesi olan Güney Kafkasya'ya da yapıcı bir anlayışla yaklaşıyoruz. Azerbaycan'la eşgüdüm içinde yürüttüğümüz Ermenistan ile normalleşme sürecindeki ilerleme, bölgede uzun süredir beklenen kalıcı barışa yönelik umutları güçlendirmiştir. Ermenistan'ın ülkemize ve Azerbaycan'a yönelik barışçıl ve yapıcı yaklaşımını da bu bağlamda memnuniyetle karşılıyoruz."

(Sürecek)