Dışişleri'nde Yunan Büyükelçi Ziyareti

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile bir araya gelerek ikili ilişkiler, işbirliği konuları ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

