Dışişleri'nden İsrail'e Kınama - Son Dakika
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Dışişleri'nden İsrail'e Kınama

04.06.2026 18:23
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Bakanlık, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim birimleri inşasını onaylamasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını kınadı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da toprak gaspı amaçlı faaliyetleri genişleterek ve yerleşimci terörünü teşvik ederek mevcut uluslararası çabalarla iki devletli çözümün temellerini hedef almayı sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararı kınandı.

İsrail'in işgal ve ilhak politikalarının, bölgesel gerilimi daha da tırmandırmasına, sahadaki kırılganlığı derinleştirmesine izin verilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Filistin halkının meşru haklarının ihlal edilmesinin engellenmesi için uluslararası toplumu hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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