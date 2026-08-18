Dışişleri'nden İsrail'in Saldırısına Kınama
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İdlip'teki hava saldırılarını güçlü şekilde kınadı.
Dışişleri Bakanlığı: "Suriye'nin İdlip kırsalındaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne sabaha karşı İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz"
Kaynak: AA
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