Dışişleri'nden Sırbistan'a Başsağlığı

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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucu meydana gelen can kayıpları nedeniyle Sırbistan halkına ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde dün bir tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucunda meydana gelen can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Sırbistan halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz" denildi.