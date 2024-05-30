Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi Yasalaştı - Son Dakika
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Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi Yasalaştı

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi Yasalaştı

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Vakıf, Dışişleri Bakanlığı'nın hizmet kalitesini artırmak amacıyla taşınır ve taşınmaz alabilecek, kiralayabilecek, inşa edebilecek ve bakanlığa tahsis edebilecek. Ayrıca, yükseköğretim kurumları kurabilecek ve personelin niteliklerini destekleyecek. Vakfın karar organı olan mütevelli heyeti başkanı, dışişleri bakanı olacak ve vakfın çalışmalarını denetleyebilecek. Vakıf, bağış ve yardımlar sebebiyle vergi muafiyeti sağlayacak ve Türk Medeni Kanunu ile Vakıflar Kanunu hükümleri uygulanacak.

30.05.2024 01:46
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(ANKARA)- Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın kurulmasına ilişkin 11 maddelik kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda 2 gün süren görüşmelerin ardından kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulunda, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine bugün de devam edildi. Toplamda 11 maddeden oluşan ve 2 bölüme ayrılan kanun teklifinin geneli ile birinci bölümü üzerindeki görüşmeler dün tamamlanmıştı, bugün de maddeler üzerindeki görüşmelere geçildi.

Teklifin 1-6 arasındaki maddelerin yer aldığı birinci bölümü, parti gruplarının verdiği önergelerle birlikte görüşülerek kabul edildi. Ardından 7-11 arasındaki maddeleri oluşturan ikinci bölümün görüşmelerine geçildi. İkinci bölümdeki maddelerin de verilen önergelerle birlikte görüşülerek kabul edilmesinin ardından teklifin tümü açık oylamaya sunuldu.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen teklifle, vakıf; Dışişleri Bakanlığı'nın hizmet kalitesinin artırılması amacıyla her türlü taşınır ve taşınmaz alabilecek, kiralayabilecek, inşa edebilecek, gerektiğinde bunların kullanımını kısmen veya tamamen bakanlığa bırakacak, her türlü taşıt aracı alıp kiralayacak ve gerektiğinde bakanlığa tahsis edecek. Bakanlığa ait veya tahsisli olup güncel olarak ihtiyaç duyulmayan taşınmazların ilgili mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle bakanlık yararına değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapacak.

Vakıf, yükseköğretim kurumları kurabilecek; personelin niteliklerinin ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini destekleyecek.

Vakfın karar organı olan mütevelli heyetinin başkanı, dışişleri bakanı olacak. Mütevelli heyeti, bakanın başkanlığında; Dışişleri Bakanlığı'nda genel müdür veya büyükelçi ve üstü seviyede görev yapan veya yapmış kişilerle akademi ve iş dünyasından alanında temayüz etmiş kişiler arasından bakan tarafından 5 yıllığına seçilecek, en az 5'i bakanlık mensubu olmak üzere 10 kişiden oluşacak.

Mütevelli heyeti başkanı olarak bakan, vakfın tüm çalışma ve işlemlerini her zaman denetleyebilecek.

Düzenlemeye göre, kamu görevlileri dışındaki yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerine, kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının bir katını geçmemek üzere mütevelli heyeti kararıyla huzur hakkı verilebilecek.

Vakıf, yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu ve olacağı taşınmaz mallar bakımından her türlü tapu harçları ile emlak vergisi ve taşınmazlara bağlı her türlü resim ve harçlardan muaf olacak.

Teklifte, hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu ile Vakıflar Kanunu hükümleri uygulanacak. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, vakıfta görevli kişilerden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların bu aylıkları kesilmeyecek. Teklife göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde vakfın kuruluşu, vakıf resmi senedi ve vakfın Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tesciline ilişkin işlemler bakanlıkça sonuçlandırılacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra vakfa bırakılmak üzere Dışişleri Bakanlığı bütçesinden 10 milyon lira vakfa aktarılacak.

Kaynak: ANKA

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