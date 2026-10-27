DİSK, Antalya'daki hortumda ölen 4 işçi için sorumluların bulunmasını istedi - Son Dakika
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DİSK, Antalya'daki hortumda ölen 4 işçi için sorumluların bulunmasını istedi

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DİSK, Antalya\'daki hortumda ölen 4 işçi için sorumluların bulunmasını istedi
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DİSK, Antalya'da hortumda konteynerlerin parçalanması sonucu 4 işçinin ölmesi ve bir işçinin yaralanmasının ardından çalışma ve barınma koşullarının araştırılmasını istedi. Sendika, ihmallerin sorumlularının belirlenmesi ve iş güvenliği önlemlerinin güncellenmesi çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Antalya'da meydana gelen hortumda işçilerin kaldığı konteynerlerin parçalanması sonucu 4 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından, çalışma ve barınma koşullarının araştırılması ve olası ihmallerin sorumlularının belirlenmesi çağrısında bulundu.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Antalya'da meydana gelen hortumda işçilerin kaldığı konteynerlerin parçalanması sonucu 4 işçinin hayatını kaybetmesi nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Hortum nedeniyle işçilerin kaldığı konteynerlerin parçalandığını, 4 işçinin yaşamını yitirdiğini ve bir işçinin yaralandığını bildiren DİSK, hayatını kaybeden işçilerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı işçiye acil şifa diledi.

Açıklamada, "Aşırı hava olayları, aşırı sıcaklar, seller, fırtınalar ve yangınlar, özellikle açık alanda ve şantiyelerde çalışan işçilerin sağlığını ve güvenliğini tehdit etmektedir. Bu koşullar altında işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin iklim krizinin etkileri gözetilerek yeniden ele alınması hayati önem taşımaktadır" denildi.

DİSK, bilimsel uyarılar doğrultusunda önlem alınması, işçilerin güvenli barınma koşullarının sağlanması, risk değerlendirmelerinin güncellenmesi ve aşırı hava olaylarında çalışmayı durduracak mekanizmaların oluşturulmasının işverenlerin ve devletin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Açıklamada, "İşçilerin yaşamı maliyet hesaplarına, kar hırsına feda edilemez" ifadeleri kullanıldı.

Facianın tüm yönleriyle araştırılması çağrısında bulunan DİSK, işçilerin çalışma ve barınma koşullarının incelenmesini, gerekli önlemlerin alınıp alınmadığının belirlenmesini ve varsa ihmallerin sorumlularının hesap vermesini istedi.

Açıklamada, "İklim adaleti sağlanmadan çalışma yaşamında adalet, işçi sağlığı ve iş güvenliği olmadan insanca çalışma koşulları sağlanamaz. İklim krizine karşı mücadele, işçilerin yaşam hakkını koruyan kamusal politikalarla ve güvenceli çalışma koşullarıyla birlikte yürütülmelidir" denildi.

Kaynak: ANKA
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