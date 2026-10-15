DİSK Basın-İş, Halk TV kayyumunu ve Bahadır Özgür gözaltısını topyekün saldırı saydı - Son Dakika
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DİSK Basın-İş, Halk TV kayyumunu ve Bahadır Özgür gözaltısını topyekün saldırı saydı

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DİSK Basın-İş, Halk TV kayyumunu ve Bahadır Özgür gözaltısını topyekün saldırı saydı
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DİSK Basın-İş, Halk TV'de çalışan Bahadır Özgür'ün 'fon soruşturmasının gizliliğini ihlal' gerekçesiyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Sendika, Halk TV'ye kayyum atanmasıyla 'kendinden olmayan' gazeteciler ve medya kuruluşlarının topyekün saldırı altında olduğunu belirtti.

(ANKARA) - DİSK Basın-İş'ten, gazeteci Bahadır Özgür'ün gözaltına alınmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Dün Halk TV'ye atanan kayyum, bugün Bahadır Özgür'ün gözaltına alınması bir kez daha göstermiştir ki 'kendinden olmayan' gazeteciler ve medya kuruluşları, siyasi iktidar tarafından topyekün bir saldırı altındadır" ifadeleri kullanıldı.

DİSK Basın-İş'in, kayyum atanan Halk TV'de görev yapan ve son dönemde fon soruşturmasıyla ilgili aydınlatıcı haberler yapan gazeteci Bahadır Özgür gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler kullandı:

"Gazeteci Bahadır Özgür'ün 'fon soruşturmasının gizliliğini ihlal' gerekçesiyle gözaltına alınması, gazetecilik faaliyetlerinin yargı sopasıyla baskı altına alınmasının yeni bir örneğidir. Halkın gerçekleri öğrenme hakkını savunmak suç değildir. Soruşturmaların gizliliği gerekçesi, kamu yararını ilgilendiren haberleri susturmanın gerekçesi olamaz. Dün Halk TV'ye atanan kayyum, bugün Bahadır Özgür'ün gözaltına alınması bir kez daha göstermiştir ki 'kendinden olmayan' gazeteciler ve medya kuruluşları, siyasi iktidar tarafından topyekün bir saldırı altındadır. Basın özgürlüğünü, halkın haber alma hakkını ve gazetecilerin çalışma hakkını savunmaya devam edeceğiz. Bahadır Özgür yalnız değildir!"

Kaynak: ANKA
Bahadır ÖzgürPolitikaSendikaKayyumGüncelMedyaSon Dakika

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