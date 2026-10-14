DİSK Basın-İş, Halk TV'ye kayyım atanmasını basın özgürlüğüne müdahale saydı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DİSK Basın-İş, Halk TV'ye kayyım atanmasını basın özgürlüğüne müdahale saydı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DİSK Basın-İş, Halk TV\'ye kayyım atanmasını basın özgürlüğüne müdahale saydı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİSK Basın-İş, Halk TV'ye kayyım atanması ve yayının durdurulmasını basın özgürlüğüne müdahale olarak niteledi. Açıklamada, geçen yıl TELE1'e yapılan uygulamanın bugün Halk TV'de yinelendiği ve kararın yüzlerce basın emekçisini hedef aldığı belirtildi.

(ANKARA) - DİSK Basın-İş'ten Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Halk TV'ye kayyum atanması ve yayının durdurulması, doğrudan basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını hedef alan kabul edilemez bir müdahaledir" ifadeleri kullanıldı.

DİSK Basın-İş'in X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Halk TV'ye kayyum atanması ve yayının durdurulması, doğrudan basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını hedef alan kabul edilemez bir müdahaledir. Geçtiğimiz yıl TELE1'e yapılan uygulama, bugün Halk TV'de yinelenmektedir. Bu durum, Türkiye'de medyanın hiçbir hukuki güvencesinin kalmadığını açıkça ortaya koymaktadır.

Bu karar yalnızca yayını durdurmakla kalmamış; mutfağından ekran önüne yüzlerce basın emekçisinin alın terini, işini ve geleceğini de doğrudan hedef almıştır. Yüzlerce meslektaşımızın ve Halk TV emekçilerinin yanındayız. Tüm kamuoyunu basın özgürlüğüne, haber alma hakkına ve meslektaşlarımızın emeğine sahip çıkmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA
PolitikaGüncelKayyumTele1MedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycan ekibi Sabah’tan Şampiyonlar Ligi’nde tarihi galibiyet Azerbaycan ekibi Sabah'tan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet
Hız treninden düşerek öldü Son mesajındaki tesadüf ürpertti Hız treninden düşerek öldü! Son mesajındaki tesadüf ürpertti
Fuhuş operasyonunda gerçek ortaya çıktı Fuhuş operasyonunda gerçek ortaya çıktı
69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı Görüntülere soruşturma başlatıldı 69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı! Görüntülere soruşturma başlatıldı
İsmail Kartal’dan Aston Villa maçı öncesi net mesaj İsmail Kartal'dan Aston Villa maçı öncesi net mesaj
Bu köyde evi ya da arsası olan yaşadı Değeri 80 milyon TL’ye kadar çıkıyor Bu köyde evi ya da arsası olan yaşadı! Değeri 80 milyon TL'ye kadar çıkıyor
08:59
Lemina’nın Yamal’a ne dediği ortaya çıktı
Lemina'nın Yamal'a ne dediği ortaya çıktı
08:43
Halk TV’ye neden kayyum atandı Başsavcılıktan açıklama geldi
Halk TV'ye neden kayyum atandı? Başsavcılıktan açıklama geldi
08:32
Trump’ın yeni sözcüsü ilk gününde fena pot kırdı
Trump'ın yeni sözcüsü ilk gününde fena pot kırdı
07:18
Halk TV’ye kayyum atandı Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
07:06
Korkulan oldu Arap ülkesinin can damarını vurdular
Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular
06:35
Elektrikli araç alarmı Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı
Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 09:11:49. #7.13#
SON DAKİKA: DİSK Basın-İş, Halk TV'ye kayyım atanmasını basın özgürlüğüne müdahale saydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei