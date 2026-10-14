DİSK Basın-İş, Halk TV\'ye kayyım atanmasını basın özgürlüğüne müdahale saydı

DİSK Basın-İş, Halk TV'ye kayyım atanmasını basın özgürlüğüne müdahale saydıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DİSK Basın-İş, Halk TV'ye kayyım atanması ve yayının durdurulmasını basın özgürlüğüne müdahale olarak niteledi. Açıklamada, geçen yıl TELE1'e yapılan uygulamanın bugün Halk TV'de yinelendiği ve kararın yüzlerce basın emekçisini hedef aldığı belirtildi.
(ANKARA) - DİSK Basın-İş'ten Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Halk TV'ye kayyum atanması ve yayının durdurulması, doğrudan basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını hedef alan kabul edilemez bir müdahaledir" ifadeleri kullanıldı.
DİSK Basın-İş'in X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Halk TV'ye kayyum atanması ve yayının durdurulması, doğrudan basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını hedef alan kabul edilemez bir müdahaledir. Geçtiğimiz yıl TELE1'e yapılan uygulama, bugün Halk TV'de yinelenmektedir. Bu durum, Türkiye'de medyanın hiçbir hukuki güvencesinin kalmadığını açıkça ortaya koymaktadır.
Bu karar yalnızca yayını durdurmakla kalmamış; mutfağından ekran önüne yüzlerce basın emekçisinin alın terini, işini ve geleceğini de doğrudan hedef almıştır. Yüzlerce meslektaşımızın ve Halk TV emekçilerinin yanındayız. Tüm kamuoyunu basın özgürlüğüne, haber alma hakkına ve meslektaşlarımızın emeğine sahip çıkmaya davet ediyoruz."
Sizin düşünceleriniz neler ?