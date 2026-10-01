DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, Soma maden kazasında sorumluluk zinciri istedi - Son Dakika
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DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, Soma maden kazasında sorumluluk zinciri istedi

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DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, Soma maden kazasında sorumluluk zinciri istedi
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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Soma'daki maden kazasında işverenden denetimle yükümlü kamu makamlarına kadar sorumluluk zincirinin araştırılmasını istedi. İhmali ve kusuru bulunanların yargı önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden kazasına ilişkin, "Hiç zaman kaybetmeden, işverenden denetimle yükümlü kamu makamlarına kadar tüm sorumluluk zinciri araştırılmalı; ihmali ve kusuru bulunanlar yargı önünde hesap vermelidir. İşçilerin yaşamını hiçe sayan düzene ve cezasızlığa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Acımız, öfkemiz ve endişemiz büyüktür. Soma'nın kara tarihinin dönüm noktası 13 Mayıs 2014'tür. O günden sonra hiçbir şeyin değişmeyeceğine dair sözler tutulmamış, işçinin yaşamını üretim ve kar hedeflerinin gerisine iten anlayış değişmemiştir. 'Daha fazla kar, daha fazla kan' politikası devam etmektedir. Cezasızlık patronlara cesaret verirken, üretim zorlaması ve kar hırsı yüzünden işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini hiçe sayılmaktadır" dedi.

Çerkezoğlu, şunları kaydetti:

"Soma'dan sonra Ermenek, Amasra ve İliç'te kitlesel maden facialarının yaşanması, bu vahşi birikim rejiminin sonucudur. Üstelik bu, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki kara tablonun sadece madenlerdeki yansımalarıdır. Göçüğün yaşandığı madende yeni açılan bir galeriden bahsedilmektedir. Galeride hangi denetimler yapılmıştır? Olası riskler değerlendirilmiş midir? Tahkimat ve kullanılan araçlar uygun mudur? Bu konularda kamu denetimi yapılmış mıdır? Unutulmamalıdır ki denetimin ölçüsü evrakların tamamlanması değil, işçilerin yaşamının korunmasıdır. ve işçilerin yaşamı bir kez daha korunamamıştır.

Hiç zaman kaybetmeden, işverenden denetimle yükümlü kamu makamlarına kadar tüm sorumluluk zinciri araştırılmalı; ihmali ve kusuru bulunanlar yargı önünde hesap vermelidir. İşçilerin yaşamını hiçe sayan düzene ve cezasızlığa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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