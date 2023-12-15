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DİSK İzmir'de "Gelirde adalet vergide adalet" sloganıyla yürüyüş yaptı - Son Dakika
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DİSK İzmir'de "Gelirde adalet vergide adalet" sloganıyla yürüyüş yaptı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), "Gelirde adalet vergide adalet" sloganıyla İzmir'de yürüyüş düzenledi.

DİSK İzmir\'de "Gelirde adalet vergide adalet" sloganıyla yürüyüş yaptı
15.12.2023 - 16:08,
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), "Gelirde adalet vergide adalet" sloganıyla İzmir'de yürüyüş düzenledi.

Basmane Meydanı'nda bir araya gelen DİSK üyeleri "Vergide adalet istiyoruz", "İnsanca bir ücret istiyoruz" şeklinde sloganları attı ardından da Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, burada yaptığı konuşmada, gelirde ve vergide adalet ayrıca insanca yaşam istediklerini belirtti.

İşçilerin yüksek enflasyon karşısında yoksullaştığını anlatan Çerkezoğlu, "Emeğin milli gelirden aldığı pay en düşük düzeyde. Diğer taraftan ağır vergi yükü altında ücretlerimiz geriliyor. Dünyada başka hiçbir ülke yok ki işçiler patronundan daha fazla vergi versin. Dünyada başka hiçbir ülke yok ki işçilerin ücreti yıl içinde vergi dilimleri nedeniyle giderek daha fazla düşsün. İşte biz bu yüzden vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet olmadan, gelirde adalet olmaz diyoruz. Bunun için mücadele veriyoruz." dedi.

Adaletli bir vergi sistemi için beş maddelik kanun teklifi hazırladıklarını hatırlatan Çerkezoğlu, Meclis'teki siyasi partilerden bu konuda destek beklediklerini kaydetti.

Sürecin takipçisi olmak için yollara düştüklerini vurgulayan Çerkezoğlu, Edirne'den başladıkları yürüyüşe bugün İzmir'de devam ettiklerini anımsattı.

Çerkezoğlu, asgari ücretin enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar yılda dört kez güncellenmesi gerektiğini düşündüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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