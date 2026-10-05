DİSK\'li emekliler İstanbul Vergi Dairesi önünde aylık artışı ve insanca yaşam istedi

(İSTANBUL) - DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası üyeleri, emekli aylıklarının artırılması talebiyle İstanbul Vergi Dairesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "TÜİK'in açıkladığı rakam, emeklinin tenceresini doldurmuyor. Emeklinin gerçeği cüzdanında, pazar çantasında, mutfağında, eczane kuyruğunda yaşanıyor. Artık yeter, emekliyi istatistik olmaktan çıkarın, insan olarak görün" ifadeleri kullanıldı.

Devrimci Emekliler Sendikası üyeleri, İstanbul Vergi Dairesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama sırasında "Yılgınlık yok, direniş var", "İnsanca yaşamak istiyoruz", "Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız", "TÜİK şaşırma, sabrımızı taşırma", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Gelirde, vergide, ülkede adalet" sloganları atıldı.

Sendika adına açıklamayı Güler Ümit okudu. Açıklamada, sadece "maaş zammı" istemek için toplanmadıklarını, hak ettikleri yaşamı istedikleri için toplandıklarını belirten Ümit, şöyle devam etti:

"TÜİK'in açıkladığı rakam, emeklinin tenceresini doldurmuyor. Emeklinin gerçeği cüzdanında, pazar çantasında, mutfağında, eczane kuyruğunda yaşanıyor. Artık yeter, emekliyi istatistik olmaktan çıkarın. Emekliyi insan olarak görün. Gençler işsiz, emekliler çalışmak zorunda. Bugün gençlerimiz iş bulamıyor, geleceğini kuramıyor, ailesinin yanında bekliyor. Öte yandan emekliler 70 yaşında çalışmak zorunda bırakılıyorlar. Emekli geçinebilmek için yeniden çalışıyor. Bunu kimse bize çalışma sevgisi diye anlatmasın. Emeklilerin çalışmak zorunda olduğu düzeni kabul etmiyoruz. Gençlere iş, emekliye insanca yaşamak istiyoruz.

TALEPLER SIRALANDI

En düşük emekli aylığı insan onuruna yakışır bir seviyeye çıkarılmalıdır. Kök aylık oyunlarına son verilmelidir. Emeklinin geçmişte kaybettiği alım gücü telafi edilmelidir. İntibak yasası acilen çıkarılmalıdır. Aynı süre çalışıp aynı primleri ödeyen insanların yalnmızca farklı tarihlerde emekli oldukları için farklı aylıklara mahkum edilmesi adaletsizliktir. Acilen bu adaletsizlik giderilmelidir. Sağlık hakkı parasız olmalıdır, sağlık ticaret konusu değildir. Emeklilerin sendika hakkı güvence altına alınmalıdır. Bizim örgütlenmemizden korkmayın. Emeklilerin sendikal örgütlenme yasal güvence altına alınmalıdır. Emekliye temel barınma ve ihtiyaç güvencesi sağlanmalıdır. Kirasını, faturasını ödeyemeyen emekli yalnız değildir. Biz kamusal sosyal güvence istiyoruz."

"BU MÜCADELEYİ BÜYÜTMEK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCUDUR"

Güler'in ardından konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da emeklilerin taleplerinin sadece maaş değil, onur mücadelesi haline geldiğini söyledi. Emeklilikte adalet olmadığını dile getiren Çerkezoğlu, milyonlarca emeklinin en düşük emekli maaşı aldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'de milyonlarca emekli, evindeki tenceresini kaynatamıyorsa, evi kirada çocuğundan yardım almak zorunda kalıyorsa bu bir onur mücadelesidir. Bugün milyonlarca emekli hastaneye gitmekten, eczaneden ilaç almaktan korkar hale gelmişse bu bir onu mücadelesidir. Bu ülkede her 3 emekliden 2'si 70'li 80'li yaşlarına gelmesine rağmen çalışmak zorunda kalıyorsa bu bir onu mücadelesidir. Emekliler artık para için değil, onurumuz için diyerek canına kıyıyorsa bu bir onur mücadelesidir. Bu mücadeleyi büyütmek ve bu mücadelenin taleplerini kazanmak da hepimizin boynunun borcudur.

"EMEKLİLİKTE İNSANCA YAŞAMAK HAKTIR"

Öncelikle şunu söyleyelim: Bu ülkede yıllarca çalıştıktan sonra emekli olmak ve emekli olduktan sonra insanca yaşayacağımız bir ücret ve başta sağlık hakkı olmak üzere sosyal haklara sahip olmak hepimiz açısından yurttaşlık hakkıdır. Devleti ve devleti yöneten hükümetlerin bunu sağlamak da görevidir, sorumluluğudur. O nedenle emekliler asla yük değildir. Emeklilik haktır. Emeklilikte insanca yaşamak da haktır, bu yüzden mücadeleyi büyütüyoruz.

İçinden geçtiğimiz durumu, yoksulluğumuzu çok da anlatmaya gerek yok ama şunu söylemek lazım: Bugün bu ülkede milyonlarca emekli 23 bin lirayla, hatta biliyorsunuz bugün enflasyon rakamları açıklandı. DİSK AR'ın ücret kayıpları raporunu perşembe günü Kadıköy'de tüm boyutlarıyla paylaşacağız ama ilk hesaplamalara göre, en düşük emekli maaşı dedikleri ucube sistemde bizleri 23 bin 552 liraya çalıştırdıkları en düşük emekli aylığı bile bugün 22 bin liralara düşmüş durumda. Asgari ücretin ilk 9 aydaki kaybı ise 6 bin 828 liraya ulaştı. Yani 28 bin lira olan asgari ücret, 21 liraya kadar eridi. Açlık sınırı 37, yoksulluk sınırı 120 bin lirayı çoktan geçti ama milyonlar 20 bin liralarla yaşamak zorunda kalıyor.

"BU ÜLKENİN TEMEL MESELESİ BÖLÜŞÜM KRİZİDİR"

Bu ülkenin bütün çarkları, yoksuldan alıp zengine vermek üzere kurulu. Çünkü bu ülkeyi 25 yıldır yöneten AKP iktidarı, sınıfsal ve siyasal tercihlerini sermayeden yana yapıyor. O nedenle her şey bizleri daha fazla yoksullaştırıyor. Bütün bu kara tablodan kurtulmanın yolu, bu siyasal ve sınıfsal tercihleri, iktidarı değiştirmekten geçiyor. Yıllardır DİSK olarak, vergide, ülkede, gelirde, emeklilikte adalet mücadelesi veriyoruz. Yeni bütçe çalışmaları başladı, yine 'kaynak yok' diyecekler. Oysa biz biliyoruz hepimiz çalışıyoruz, üretiyoruz ama bütün mesele ürettiğimiz değerin bölüşümündedir. Bu ülkenin temel meselesi bölüşüm krizidir. Hepimizin çalışarak ürettiği toplam değer, bu ülkenin 86 milyon insanını insanca yaşamaya yeter de artar bile. Yeter ki gelirde, vergide, ülkede adalet olsun.

Dev Emekli Sen Sendikamızın Türkiye'nin dört yanından yükselttiği bu adalet mücadelesi aynı zamanda bir onu mücadelesidir. Emekliler bütün hayat deneyimleriyle birlikte burada, alandalar. Selam olsun Türkiye'nin dört bir yanında emeğine, ekmeğine sahip çıkanlara. Bu mücadeleyi hep birlikte büyüteceğiz ve mutlaka biz kazanacağız."