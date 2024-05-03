DİSK, Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarının meşru olduğunu vurguladı - Son Dakika
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DİSK, Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarının meşru olduğunu vurguladı

DİSK, Taksim\'de 1 Mayıs kutlamalarının meşru olduğunu vurguladı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Taksim'in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına açık olması gerektiğini bir kez daha vurguladı. DİSK, Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamalarının Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar doğrultusunda 'meşru' olduğunu belirterek, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.

03.05.2024 12:47
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(İSTANBUL) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Taksim'in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına açık olması gerektiğini bir kez daha vurguladı. DİSK'ten yapılan açıklamada, "Taksim için mücadele etmek meşrudur. İstanbul'da 1 Mayıs günü işlenen bir suçtan bahsedilecekse bu Anayasa Mahkemesi kararına karşı zor kullanıp anayasal düzene karşı suç işleyenlerdir. 1 Mayıs gerekçesiyle yapılan gözaltı işlemlerinin hiçbir meşruiyeti yoktur. Gözaltına alınan herkes serbest bırakılmalıdır" denildi.

DİSk'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarının Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar doğrultusunda 'meşru' olduğu belirtilerek, "İstanbul'da 1 Mayıs günü işlenen bir suçtan bahsedilecekse bu Anayasa Mahkemesi kararına karşı zor kullanıp anayasal düzene karşı suç işleyenlerdir" denildi. Açıklamada, 1 Mayıs'ta gözaltına alınanların serbest bırakılması istendi.

Açıklamada, Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin 12 Ekim 2023 tarihli kararından bir bölüme de yer verildi. O bölüm şöyle:

"TAKSİM MEYDANI EMEKÇİLERİN ORTAK HAFIZASININ VARLIĞINI GÖSTERMEKTEDİR"

" ... işçi ve sendika kültürünün yapı taşlarından biri olan Taksim Meydanı yalnızca 1 Mayıs günü orada bulunanların dayanışmasını değil aynı zamanda emekçilerin ortak hafızasının varlığını göstermektedir. Bu durumda kendisini o kültürün bir parçası olarak gören her kişinin 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı'nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için orada bulunma hakkı vardır. 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı ile özdeşleşmesi nedeniyle anılan mekanın sınırlanması aktarılmak istenen düşüncenin de sınırlanmasına neden olmaktadır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DİSK, Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarının meşru olduğunu vurguladı - Son Dakika

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