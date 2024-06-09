Divriği'de Sel Felaketi: İş Yerleri ve Araçlar Sular Altında Kaldı

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VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Sivas'ın Divriği ilçesinde etkili olan sağanağın sele neden olması ve park halindeki araçların su altında kalması sonrası Sivas Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, 11 iş yeri ve 7 aracın sel sularından etkilendiğine vurgu yapılarak, "8 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde şiddetli şekilde etkili olan yağışın ardından Divriği ilçe merkezinde bulunan 11 adet iş yerini ve 7 aracı su basmıştır. Olayın hemen ardından ilçe ekipleri tarafından başlatılan su tahliye çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etmiş ve tamamlanmıştır. Yağıştan olumsuz etkilenen konut ve iş yerlerinde Sivas İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü ve Sivas Defterdarlığı ekipleri tarafından hasar ve zarar tespiti çalışmalarına devam edilmektedir" denildi.

Alperen YILDIZ/SİVAS,