Divriği Ulu Camii\'nin Restorasyonu Tamamlandı, Halılar Manisa\'da Dokundu

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Restorasyon çalışmaları tamamlanan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Divriği Ulu Camii'nin halıları, halı dokumacılığında önemli yere sahip olan Manisa'nın Demirci ilçesinde dokundu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü mimarları tarafından belirlenen desen ve renkler ile hazırlanan halıda özel bordürlü model olan Selçuklu motifleri kullanıldı.

Tarihi caminin halılarının, yaklaşık 1 ay süren dokuma sürecinin ardından döşemesi de yapıldı.

Halının 1200 metrekare olduğu belirtildi.

Halıyı yapan firma Özkul Halı'nın genel müdürü Ali Rıza Özkul, yaptığı yazılı açıklamada, tarihi camilere özel desen ve renk modelleri ile halılar ürettiklerini belirterek, "Daha önce Ayasofya'nın halılarını firmamız olarak dokuduk. Divriği Ulu Camii'nin halılarında da Selçuklu dönemi desenlerini kullandık. Sorunsuz olarak döşeyerek hazır hale geldi." ifadelerini kullandı.