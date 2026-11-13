Diwali sonrası Yeni Delhi'de hava kirliliği 403'e çıkarak tehlikeli seviyeye ulaştı

Diwali sonrası Yeni Delhi'de hava kirliliği 403'e çıkarak tehlikeli seviyeye ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Delhi'de Diwali Festivali sonrası hava kalitesi endeksi dün 350 olan 'çok kötü' seviyeden 'tehlikeli' sayılan 403'e yükseldi. Kent sakinleri yoğun duman ve düşük görüş mesafesiyle uyandı; havai fişeklerin kirliliği artırdığı değerlendiriliyor.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de kutlanan Diwali Festivali (Işık Bayramı) sonrası hava kalitesi "tehlikeli" seviyeye ulaştı.
NDTV kanalının haberine göre, Yeni Delhi sakinleri, yoğun duman tabakası ve düşük görüş mesafesine uyandı.
Hükümete bağlı Merkezi Hava Kirliliği Kontrol Kurulu (CPCB) verileri, Yeni Delhi'de kaydedilen hava kalitesi endeksinin yükseldiğini gösterdi.
Yeni Delhi'de ortalama hava kalitesi endeksi, dün 350 olarak ölçülen "çok kötü" seviyesinden "tehlikeli" sayılan 403'e yükseldi.
Başkentte 8 Kasım'da kutlanan Diwali Festivali kapsamında kullanılan havai fişeklerin hava kirliliğini artırdığı değerlendiriliyor.
Kaynak: AA
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