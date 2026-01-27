İzmir'de 83 Yaşında Mucizevi İyileşme... Ampütasyondan Son Anda Kurtuldu - Son Dakika
İzmir'de 83 Yaşında Mucizevi İyileşme... Ampütasyondan Son Anda Kurtuldu

İzmir\'de 83 Yaşında Mucizevi İyileşme... Ampütasyondan Son Anda Kurtuldu
27.01.2026 10:55  Güncelleme: 11:46
83 yaşındaki Mustafa Kafa, İzmir Eşrefpaşa Hastanesi'nde 90 gün süren tedaviyle sağlığına kavuştu. Başka hastanelerde ampütasyon önerilen Kafa, burada mucizevi bir tedavi ile ayağını kurtardı. Doktorları, multidisipliner bir yaklaşım ile hastayı iyileştirdiklerini belirtti.

(İZMİR) - Diyabetik ayak enfeksiyonu şikayetiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ne başvuran 83 yaşındaki Artvinli Mustafa Kafa, 90 gün süren yoğun tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Kafa, "Başka hastanelerde ayağımın kesilebileceğini söylediler. Ancak burada 'bu ayağı kurtarırız' dediler ve başardılar" ifadelerini kullandı.

Diyabet hastası 83 yaşındaki Mustafa Kafa, hastalığına bağlı diyabetik ayak enfeksiyonu nedeniyle Artvin'de çeşitli hastanelere başvurdu. Kafa'ya diyabetik ayak ampütasyonu önerilmesine rağmen, farklı bir tedavi umuduyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ne geldi. Enfeksiyon, dahiliye, ortopedi ve plastik cerrahi birimlerinin ortak çalışmasıyla 90 gün boyunca tedavi edilen Kafa, sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Kafa, "Ayağım perişan durumdaydı. Başka hastanelerde kesileceğini söylediler. Burada 'bu ayağı kurtarırız' dediler ve başardılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Şu an iyiyim, ayağıma çocuk bakar gibi bakmamı söylediler, biz de buna uyacağız" ifadelerini kullandı. Kafa, kendisiyle ilgilenen hekim ve hemşirelerle birlikte Artvin'de fındık toplayacağının sözünü verdi.

"Yüzümüzü güldüren bir sonuç aldık"

Mustafa Kafa'nın tedavisini yürüten Eşrefpaşa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Altan Gökgöz, "Hastamız pek çok merkeze başvurmuş ancak yara bakımı konusunda etkili bir tedavi alamamış. Ayağında nekroz yani ölü dokular çok fazlaydı. Dış merkezlerde ampütasyon olabileceği söylenmiş, ancak biz hastamızın da uyumu sayesinde iyileştirdik. Bazen 'uzvu keselim' denilerek çözüm basitmiş gibi düşünülebiliyor; oysa asıl zor ve doğru olan, uzvu korumaktır. Tedaviyi multidisipliner şekilde yürüttük; enfeksiyon, dahiliye, ortopedi ve plastik cerrahinin ortak çalışmasıyla başarılı sonuç aldık. Bakımını yaparsa, ilaçlarını düzenli alırsa ve kontrollerine gelirse, bu hastalık bir daha tekrarlamayacaktır. Yüzümüzü güldüren bir sonuç aldık ve çok mutluyuz" dedi.

Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram da Kafa'yı ziyaret ederek tedavisi hakkında görüştü.

Kaynak: ANKA

