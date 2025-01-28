Diyabetli Gençlere Glukoz İzleme Desteği

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(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına alınan cilt altı glukoz izlem cihazından 2 bin 650 gencin yararlandığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz ay duyurulan ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme listesine dahil edilen sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Işıkhan, "18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına aldığımız sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarından bugüne kadar 2 bin 650 evladımız yararlandı. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, yaşam kalitelerini artıracak uygulamaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.