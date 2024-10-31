Diyadin Kanyonu Yürüyüşü'ne Yoğun Katılım - Son Dakika
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Diyadin Kanyonu Yürüyüşü'ne Yoğun Katılım

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Ağrı'da Diyadin Kanyonu Yürüyüşü'nün ikincisi bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

31.10.2024 20:35
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Ağrı'da Diyadin Kanyonu Yürüyüşü yapıldı

AĞRI - Ağrı'da "Diyadin Kanyonu Yürüyüşü" programının ikincisi yaklaşık yaklaşık bin kişinin katılımıyla düzenlendi.

Ağrı'da geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama programları kapsamında Diyadin Kanyonu'nun tanıtımını sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Ağrı Valiliği koordinesinde Diyadin Kaymakamlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen "Diyadin Kanyonu Yürüyüşü" programının ikincisi düzenlendi. Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli akarsu kaynaklarından, Murat Nehri'nin içinden geçtiği için adını buradan alan köprüler, şelaleler ve sarp kayalıkların bulunduğu kanyonda Doğanın Kalbinde Türkiye Yüzyılı'na" sloganıyla düzenlenen ve yaklaşık bin kişinin katılım sağladığı etkinlikte yaklaşık 8 kilometrelik zorla yürüyüş kanyonun içerisindeki Millet Bahçesi'nde son buldu.

Burada devam eden program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sporcuların gösterilerini sergilemesinin ve halay çekilmesinin ardından sona erdi.

7'den 70'e her kesimin katıldığı doğa yürüyüşü ile Ağrı'nın sahip olduğu doğal güzellikleri ön plana çıkarmayı amaçladıklarını söyleyen Vali Mustafa Koç, "Geçen sene Cumhuriyet Bayramı'mızın 100. yılı ve ilimizin doğal ve tarihi güzelliklerini de öne çıkarmak maksadıyla Diyadin Kanyonu Yürüyüşü'nün birincisini yapmıştık. Bu yıl ikincisini yapıyoruz. Bugün hava da güzel. Bizim diğer doğal güzelliklerimizle beraber Diyadin Kanyonumuz her göreni kendisine hayran bırakan, defalarca göreni defalarca hayran bırakan bir güzelliğe sahip. Biz de bölgemizde huzur ortamının sağlanmasıyla, terörün bitmesiyle birlikte başlamış olan yerli ve yabancı turistlerin sayısını arttırmak için bu tür doğal güzelliklerimizin tanıtılması maksadıyla da bu tür faaliyetleri yapıyoruz. Bugün de çok güzel bir manzara var. 7'den 70'e her yaştan hemşehrilerimiz var. Biz herkesi ilimizin doğal güzellikler olan kanyonumuzu, İshak Paşa Sarayı'mızı, Ağrı Dağı'mızı, Balık Gölü'müzü ve Nuhun Gemisi'ni görmeye davet ediyoruz. Cumhuriyet haftasındayız. 101'inci yılımızı gururla kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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