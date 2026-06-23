Diyanet 104 Öğretmen Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan Kur'an eğitim merkezlerinde görev yapmak üzere sözlü sınavla 104 kadın ve erkek öğretmen alacak.

Başkanlığın açıklamasına göre, şartları taşıyan adaylar, 3 Temmuz'a kadar "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Ankara'da yapılacak sözlü sınavla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alıyor.