Diyanet Başkanı Arpaguş Mezuniyet Törenine Katıldı - Son Dakika
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Diyanet Başkanı Arpaguş Mezuniyet Törenine Katıldı

Diyanet Başkanı Arpaguş Mezuniyet Törenine Katıldı
20.06.2026 00:28
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Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin mezuniyet töreninde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı İlahiyat Fakültesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Ümraniye Elmalıkent Yerleşkesi'nde düzenlenen törende konuşan Arpaguş, mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Allah'ın rızası gözetilerek hizmet edilmesi gerektiğini belirten Arpaguş, "Ülkemizin, milletimizin, ümmet-i Muhammed'in bu yolda bizlere son derece ihtiyacı olduğu bilinciyle hareket etmeliyiz. Bu hizmeti yerine getirebilmemiz için de bilimsel yetkinlik, ilmi yeterlilik her şeyden önce gelmeli. Mürşidimiz, rehberimiz ilim olmalı. Yolumuzu aydınlatan o ilimle toplumumuzun, insanımızın, gelecek nesillerimizin dini ve ilmi hayatına rehberlik ederek aydınlatmanın çaba ve gayretinde olmalıyız." diye konuştu.

Arpaguş, Allah'ın bu hizmetleri yerine getirenleri Kur'an-ı Kerim'de güzel vasıflarla övdüğüne dikkati çekerek şunları kaydetti:

"'İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten nehyeden kimseler bulunsun.' buyurur. Kurtuluşun onlarda ve onların yolunda olanlarda olacağını ifade eder. Bu görevimizi ifa ederken Cenabıhak, bize hikmetle, güzel öğütle ve mücadelenin en güzeliyle hizmet etmemiz şeklinde bir yol ve metodoloji sunar. 'Hikmet müminin yitiğidir, nerede bulursa alır.' buyurur Efendimiz. Dolayısıyla bu yolda en büyük rehberimiz olan sevgili Peygamberimizin bize rehberliği, Onun rahmet elçisi oluşu, Onun ahlak peygamberi oluşu, mekarim-i ahlakı tamamlayıcı vasfı, insanoğlunun en kamili oluşu gibi vasıfları, bize bu yolda rehberlik edecek en önemli hususlardır."

Arpaguş, "Cenabıhak yolumuzu ve bahtımızı açık eylesin. Bizleri ailelerimize, ülkemize, milletimize ve alem-i İslam'a hayırlı hizmetlerde muvaffak eylesin. Bu duygularla muhterem hocalarımızı, bu öğrencileri yetiştiren kıymetli büyüklerimizi, onları hayata hazırlayan kıymetli velilerimizi ve bugün hayatın bir dönüm noktasında yeni bir başlangıca adım atan kıymetli öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hatice Boynukalın Şenkardeşler, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, eski Diyanet İşleri başkanları Dr. Tayyar Altıkulaç, Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Prof. Dr. Ali Erbaş, öğretim üyeleri, mezun öğrenciler ile aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet Başkanı Arpaguş Mezuniyet Törenine Katıldı - Son Dakika

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