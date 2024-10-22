Diyanet Başkanı Erbaş Hatay\'da

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.
Erbaş, kentteki programı kapsamında Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.
Görüşmenin ardından Türkiye Diyanet Vakfı Güzel İşler Merkezi'ne geçen Erbaş, buradaki terzi atölyesi ve kütüphane ile kadınların yöresel ürünlerinin sergilendiği alanı inceledi.
Erbaş, sonrasında İl Müftülüğüne ziyarette bulundu, İyilik Çarşısı'nı gezdi.
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