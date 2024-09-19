Diyanet Başkanı Erbaş İzmir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Diyanet Başkanı Erbaş İzmir'i Ziyaret Etti

Ali Erbaş, İzmir Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Elban ile bir araya geldi.

19.09.2024 12:52
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir dizi programa katılmak için geldiği İzmir'de Valiliği ziyaret etti.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir Valisi Süleyman Elban tarafından karşılanan Erbaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Erbaş, İzmir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti aktarırken, Vali Elban da ziyaretinden dolayı Erbaş'a teşekkür etti.

Ziyarette, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen ile İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı da hazır bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet Başkanı Erbaş İzmir'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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