Diyanet'in 2026 Saha Buluşmaları Siirt Üniversitesi'nde yapıldı, sorunlar ele alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Diyanet'in 2026 Saha Buluşmaları Siirt Üniversitesi'nde yapıldı, sorunlar ele alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyanet\'in 2026 Saha Buluşmaları Siirt Üniversitesi\'nde yapıldı, sorunlar ele alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen 2026 Saha Buluşmaları Programı, Siirt Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Programda merkez politikaların sahada uygulanmasında karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesi amaçlandı.

Siirt'te, Diyanet İşleri Başkanlığınca "2026 Saha Buluşmaları Programı" gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü tarafından Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı I. Hukuk Müşaviri Avukat Ertuğrul Coşkun, sahada görev yapan personelin katkılarının din hizmetlerinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Programın temel amacının merkezde belirlenen politikaların sahada uygulanması sırasında karşılaşılan sorunları değerlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmek olduğunu belirten Coşkun, sahadaki deneyimlerin ortak akılla değerlendirilerek hizmetlerin geliştirilmesine yönelik stratejiler oluşturulacağını ifade etti.

İl Müftüsü Şakir Pinal da din hizmetlerinin daha verimli yürütülmesinde istişare ve işbirliğinin??????? önemine değindi.

Siirt'in Kur'an eğitimi ve din hizmetleri alanında güçlü bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren Pinal, vatandaşlara daha nitelikli hizmet sunabilmek için sahadaki tecrübelerin paylaşılması ve ihtiyaçların birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Programda, Diyanet İşleri Başkanlığının anayasal temeli, devlet teşkilatındaki konumu, kurumsal yapısı ve faaliyetlerine ilişkin sunum yapıldı, yurt içinde ve yurt dışında yürütülen din hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Katılımcıların görüşlerinin alınması amacıyla QR kod aracılığıyla anket yapıldı.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Bulut, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni İbrahim Uçaral, din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı.

Kaynak: AA
Diyanet İşleri BaşkanlığıGüncelSiirtYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
Fransa’daki olaylar hükümeti sarstı Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi Fransa'daki olaylar hükümeti sarstı! Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi
İstanbul’da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
Yumurtalarını satan kadınları “yasak aşk“ ele vermiş Aldatılan koca intikam için... Yumurtalarını satan kadınları "yasak aşk" ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
Kız yurdunda tecavüz dehşeti Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu
17:21
Esenyurt Belediye Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Can Aksoy görevden alındı.
Esenyurt Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Can Aksoy görevden alındı.
16:36
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
16:11
5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi Yürek yakan görüntüler
5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi! Yürek yakan görüntüler
14:49
Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 17:25:00. #.0.3#
SON DAKİKA: Diyanet'in 2026 Saha Buluşmaları Siirt Üniversitesi'nde yapıldı, sorunlar ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei