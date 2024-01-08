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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 Yılı Hac Organizasyonu için çalışmaları sürdürüyor - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 Yılı Hac Organizasyonu için çalışmaları sürdürüyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan'da bulunduğu sırada yaptığı açıklamada, vatandaşların hac ibadetlerini hakkıyla yerine getirebilmeleri ve bu fırsatı en ideal şekilde değerlendirebilmeleri için çalıştıklarını belirtti. Erbaş, Türkiye'nin hac ve umre hizmetlerinde önemli bir tecrübeye sahip olduğunu ve hizmet imkanlarını geliştirmek için çaba gösterdiklerini ifade etti. Ayrıca, hac organizasyonunun başarısında ülkeler arasındaki koordinasyonun önemli olduğunu vurguladı ve Türkiye'nin hac kontenjanının artırılması talebinde bulunduklarını söyledi. Erbaş, ayrıca hacı adaylarının eğitimine başlanacağını ve eğitimlerin teorik bilginin yanı sıra haccın uygulamalarını da içereceğini belirtti.

08.01.2024 - 18:38,  Güncelleme: 18:52
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye için 83 bin 430 olarak belirlenen hac kontenjanının artırılması talebinde bulunduklarını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye için 83 bin 430 olarak belirlenen hac kontenjanının artırılması talebinde bulunduklarını belirterek, Dost ve kardeş ülke Suudi Arabistan'ın tecrübeli devlet adamı, aziz dostum, kıymetli kardeşim, Hac ve Umre Bakanı Sayın Dr. Tevfik er-Rabia ile dün Cidde'de samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşme kapsamında imzaladığımız 2024 Yılı Hac Protokolü ile ülkemiz için belirlenen 83 bin 430 hac kontenjanımızın artırılması talebinde bulunarak, hac kotasının İslam ülkelerinin mevcut nüfusuna göre güncellenmesi gerektiğini belirttik. 2024 yılı hac organizasyonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretin, çalışmaların ve imzaladığımız protokolün, hacı adaylarımız için hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 Yılı Hac Organizasyonu için çalışmaları sürdürüyor
Kaynak: AA
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