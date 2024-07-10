Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'nın asli hüviyetine kavuştuğunu belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'nın asli hüviyetine kavuştuğunu belirtti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin 4 yıl önce yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin asli hüviyetine kavuştuğunu belirtti. Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti ve Ayasofya'nın minarelerinden ezan seslerinin eksik olmamasını diledi.

10.07.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin 4 yıl önce bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin asli hüviyetine kavuştuğunu belirterek, "Cenabıhak kıyamete kadar minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin." ifadesini kullandı.

Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dört yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalarıyla yayınlanan tarihi kararname ile birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi asli hüviyetine kavuştu. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kere daha şükranlarımı arz ediyor, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden cami hüviyetine kavuşması için ömrünü adadığı hukuki mücadelesine şahit olduğumuz ve geçtiğimiz günlerde Rahmet-i Rahman'a kavuşan İsmail Kandemir amcamız başta olmak üzere bu yolda mücadele vermiş ve ahirete irtihal etmiş olan tüm büyüklerimize Allah'tan rahmet; hayatta olanlara sağlık ve sıhhat içerisinde hayırlı bir ömür diliyorum. Cenabıhak kıyamete kadar minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, paylaşımında, Ayasofya'nın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olarak ibadete açılmasına ilişkin 10 Temmuz 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'na da yer verdi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Medya, Ali Erbaş, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'nın asli hüviyetine kavuştuğunu belirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
12:22 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç Özel’i de İmamoğlu’nu da üzecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek
12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
12:09 Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan çocuk, psikolojik sorunlar yaşıyor Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan çocuk, psikolojik sorunlar yaşıyor
14:56 AK Partili Savcı Sayan: Reisin oyu da bizleri kurtaramayacak, şımarmışız beyler şımarmışız AK Partili Savcı Sayan: Reisin oyu da bizleri kurtaramayacak, şımarmışız beyler şımarmışız
14:38 Dubai’de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor Dubai'de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor
14:15 Nagehan Alçı’nın “Beni boğuyordu“ dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu Nagehan Alçı'nın "Beni boğuyordu" dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu
14:13 Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen’i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen'i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi
14:11 Resmi açıklamanın eli kulağında Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile anlaşmaya vardı Resmi açıklamanın eli kulağında! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile anlaşmaya vardı
13:45 Dünyada ilk kez domuz böbrek nakli olan 54 yaşındaki Lisa Pisano, hayatını kaybetti Dünyada ilk kez domuz böbrek nakli olan 54 yaşındaki Lisa Pisano, hayatını kaybetti
13:16 Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı
13:02 Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 15:18:34. #1.11#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'nın asli hüviyetine kavuştuğunu belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement