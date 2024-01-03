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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Değerler Eğitimi Programı'nda konuştu - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Değerler Eğitimi Programı'nda konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Avrupa'dan gelen gençlerle bir araya gelerek, İslam'ın şefkat ve merhamet iklimiyle, medeniyetin ilim ve irfan dünyasıyla, kültürün sanat ve estetik boyutuyla erken yaşta tanışan çocukların geleceğe daha güvenle yürüyeceğini belirtti. Erbaş, değerler eğitiminin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin gönül coğrafyasında her zaman iyilik, hayır ve yardım için var olacağını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Değerler Eğitimi Programı\'nda konuştu
03.01.2024 - 15:47,
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam'ın şefkat ve merhamet iklimiyle, medeniyetin ilim ve irfan dünyasıyla, kültürün sanat ve estetik boyutuyla erken yaşta tanışan çocuklar ve gençlerin, geleceğe daha güvenle yürüyeceğini belirtti.

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Başkanlıkta düzenlenen "Değerler Eğitimi Programı" kapsamında, Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen gençlerle bir araya geldi.

Programda konuşan Erbaş, Allah'ın, Avrupa'ya çalışmaya giden gurbetçilerin çalışmalarının karşılığı olarak onlara imanlı ve inançlı torunlar nasip ettiğini ifade etti.

Dünyada küresel ölçekte bilimsel ve teknolojik açıdan büyük gelişmelerin yaşandığını ancak aynı başarının insani ve ahlaki değerler açısından ortaya konulamadığını söyleyen Erbaş, "Hem kendimize hem ailemize hem çevremize hem insanlığa iyilik yaparak yaşayacağız ve yaşarken de dinimizi, Kur'an'ı, ahireti dikkate alarak yaşayacağız. Onun için bizler Allah inancı, ahiret inancı, hesap verme duygusuyla yaşadığımız için kim olursa olsun insanlara kötülük yapmanın büyük bir günah olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Davranışların yerindeliği, etkisi, güzelliği ve ahlakiliğini belirlemeye hizmet eden ilke ve standartların olduğunu dile getiren Erbaş, "Değerler eğitimi, insanın kendi varlığının ve kimliğinin boyutlarını fark etmesini sağlayan önemli bir eylemdir ve erken yaşta gerçekleştirilmesi de önemlidir. Dinimizin şefkat ve merhamet iklimiyle, medeniyetimizin ilim ve irfan dünyasıyla, kültürümüzün sanat ve estetik boyutuyla erken yaşta tanışan çocuklarımız, gençlerimiz geleceğe daha güvenle yürüyecektir. Erken yaşta değerler eğitimine ağırlık vermek, yarınlarımızın teminatı olacaktır." ifadelerini kullandı.

" Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir"

Yurt dışında yaşayan gurbetçi çocukların değerler eğitimi almalarını önemsediklerini belirten Erbaş, "Amacımız, kendinizi her yönüyle geliştirmenize ve yüce dinimiz İslam'ın hedeflediği güzel ahlakla donanmanıza yardımcı olmaktır. Onun için değerli gençler, gençliğimizin kıymetini bileceğiz ve enerjimizi Allah'ımızın hoşnut olacağı işler doğrultusunda sarf edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye güçlendikçe Diyanet İşleri Başkanlığının faaliyet alanlarının daha da genişleyeceğini vurgulayan Erbaş, "Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir. Bizim gönül coğrafyamız dediğimiz on binlerce kilometre uzaklarda iyiliğe, hayra, yardıma muhtaç nerede bir insan, bir mazlum, bir mağdur varsa, daha da güçlenmiş ve gelişmiş bir Türkiye olarak her zaman oralarda olduk ve olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Erbaş, program sonunda İstiklal Marşı İlk İki Kıta Yarışması birincisi Ecrin Rana Çabuk, On Kıta Yarışması birincisi Hilal Naz Kocatürk ile 40 Hadis Yarışması birincisi Nisa Nur Top'u tebrik ederek, kitap hediye etti.

Kaynak: AA
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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