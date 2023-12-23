 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'da gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'da gençlerle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Strazburg tarafından düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi. Erbaş, konuşmasında İslam'ın tek din olduğunu vurgulayarak, gençlerin İslam'a heves etmelerini sağlamaları gerektiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa\'da gençlerle bir araya geldi
23.12.2023 - 11:23,
Abone Ol

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Strazburg tarafından düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Strazburg Yunus Emre Lisesi Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Erbaş, Allah katında tek dinin İslam olduğunu, Allah'ın bütün peygamberlere gelen mesajların özünü Kur'an-ı Kerim olarak indirdiğini, Hazreti Muhammed'in de bütün insanlara Kur'an-ı Kerim'i tebliğ ettiğini belirtti.

Allah'ın Kur'an'da Hazreti Muhammed'in özelliklerini, "Ey Nebi, biz seni ancak bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Allah'a davetçi olarak gönderdik. O'nun izniyle etrafını aydınlatan bir kandil olarak gönderdik." şeklinde tanımladığını aktaran Erbaş, "Yani bizim davranışlarımız, inancımızdan aldığımız kurallar, ilkeler ve o ilkelere sahip çıkmayı Peygamber Efendimiz insanlığa müjdeledi ve uyarıcılık vazifesini yaptı." ifadesini kullandı.

"İslam'a heves etmelerini sağlamamız lazım"

İlk inen surenin "Oku" emriyle başlayan Alak Suresi olduğunu kaydeden Erbaş, "İslam medeniyeti, mensuplarının çocuklarının elinden kitap ve kalem düşmediği asırlarda her zaman ilerlemiş, her zaman gelişmiştir. Dünyayı ilim, irfan, bilgi ve hikmetle, barış ve iyiliğe ulaştırmak mümkün olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Müslümanların İslam'ı çok iyi temsil etmesi gerektiğine dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:

"İnsanların gözü bizim üzerimizde ve bize bakarak onların İslam'a heves etmelerini sağlamamız lazım. İnancımızı iyi temsil edersek, bize heves ederler ve bizim sayemizde İslam'ı öğrenmeye heveslenirler. Ama bizim hal ve hareketlerimiz, davranışlarımız yüzünden İslam'dan uzaklaşırlarsa bu vebal bizim için çok ağır olur. Her zaman söylediğim gibi, bizim medeniyetimiz sevgi medeniyetidir. Sevgi, bilgi ve hikmet medeniyetinin mensupları olarak dinimizin ilkelerini, Peygamber Efendimizin tavsiyelerini öğrenip yaşamamız lazım."

Gençlerden geleceğe iyi hazırlanmalarını istediğini belirten Erbaş, "Şuuruyla, bilinciyle, ahlakıyla, Peygamber Efendimizi tanımalarıyla, inancını, ilkelerini daha güzel bir şekilde anlamaya çalışarak gençlerin kendilerini yetiştirmelerini istiyoruz, insanlığın buna ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ayrıca Fransa'nın Metz şehrinde bulunan Metz Fatih Camisi'nde gurbetçilerle bir araya geldi.

Burada ikindi namazı kıldıran ve Kur'an-ı Kerim okuyan Erbaş, cemaatle de sohbet etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Diyanet İşleri Başkanlığı, Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'da gençlerle bir araya geldi - Son Dakika


11:35
Yalı Çapkını'nda Seyran'ın İtirafları Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu Yalı Çapkını'nda Seyran'ın İtirafları Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu
11:27
Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:26
Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak
11:23
Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
11:01
İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor
10:45
Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi? Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:21
ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı
10:06
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti

Son Dakika
11:27 Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:23 Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
11:26 Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak
10:45 Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:21 ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı
10:06 Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:57 Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
09:58 Adana'da zincir marketlerde çekiçli hırsızlık
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti
09:17 Japonya'nın en büyük petrol şirketi Eneos'un başkanı taciz nedeniyle görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 12:11:19. #1.13#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'da gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement