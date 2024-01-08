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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac kontenjanının artırılması talebinde bulundu - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac kontenjanının artırılması talebinde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye için belirlenen 83 bin 430 hac kontenjanının artırılması talebinde bulunduklarını açıkladı. Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı ile gerçekleştirdiği görüşmede, hac kotasının İslam ülkelerinin mevcut nüfusuna göre güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac kontenjanının artırılması talebinde bulundu
08.01.2024 - 18:35,  Güncelleme: 18:37
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DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye için 83 bin 430 olarak belirlenen hac kontenjanının artırılması talebinde bulunduklarını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye için 83 bin 430 olarak belirlenen hac kontenjanının artırılması talebinde bulunduklarını belirterek, "Dost ve kardeş ülke Suudi Arabistan'ın tecrübeli devlet adamı, aziz dostum, kıymetli kardeşim, Hac ve Umre Bakanı Sayın Dr. Tevfik er-Rabia ile dün Cidde'de samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşme kapsamında imzaladığımız 2024 Yılı Hac Protokolü ile ülkemiz için belirlenen 83 bin 430 hac kontenjanımızın artırılması talebinde bulunarak, hac kotasının İslam ülkelerinin mevcut nüfusuna göre güncellenmesi gerektiğini belirttik. 2024 yılı hac organizasyonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretin, çalışmaların ve imzaladığımız protokolün, hacı adaylarımız için hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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