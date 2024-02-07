Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanı Ghanem bin Shaheen Al Ghanim ile görüştü

Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanı Ghanem bin Shaheen Al Ghanim ile bir araya geldi.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, başkanlıkta gerçekleşen görüşmede, Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasında çok yakın bir ilişki olduğunu söyledi.

İlişkilerin bundan sonra da gelişmeye devam edeceğine olan inancını dile getiren Erbaş, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki desteğinden dolayı Katar'a teşekkür etti.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının teşkilat yapısı ve çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanı Ghanim de deprem bölgesindeki sıkıntıların giderilmesinde Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı çalışmaları takdir etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının tecrübesinden faydalanmak istediklerini belirten Al Ghanim, Türkiye'nin eskiden olduğu gibi şimdi de dünyanın her yerindeki Müslümanlara yardım elini uzatmayı sürdürdüğünü vurguladı.