Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 'Başkanlığımız devletin selametini ve bekasını önemsemiştir' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 'Başkanlığımız devletin selametini ve bekasını önemsemiştir'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu'nda eğitimlerine devam eden kaymakam adaylarına konferans verdi. Erbaş, konuşmasında Diyanet İşleri Başkanlığının her türlü siyasi ve ideolojik görüşün üstünde olduğunu, bütün halka hizmet etmek zorunda olduklarını belirtti. Ayrıca, Başkanlığın devletin selametini ve bekasını sürekli önemsediğini vurguladı.

29.08.2024 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bizler her türlü siyasi, ideolojik görüşün üstünde, hiçbir mezhep, meşrep ayrımı yapmadan bütün halkımıza hizmet etmek zorundayız. Cumhuriyet döneminin en önemli kurumlarından biri olan Başkanlığımız, devletin selametini ve bekasını sürekli önemsemiştir." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu'nda eğitimlerine devam eden kaymakam adaylarına konferans verdi.

İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Erbaş, kaymakam adaylarına, yürütülen din hizmetleri ve Başkanlığın çalışmalarını anlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşundan bugüne kadar hizmetlerindeki hassasiyeti her zaman üst seviyede tuttuğuna işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Başkanlığımız bütün çalışmalarında özellikle şu üç hassasiyeti öne çıkarmıştır. Dinimizin hakikat ve ilkelerini her şeyin üstünde tutmuş, en zor şartlarda bile İslam akaidine muhalif herhangi bir görüş beyan etmemiştir, bir tek örneği yoktur. Bizim birinci önceliğimiz tevhit, adalet, barış, huzur, güven, erdem, güzel ahlak gibi değerlerle insanlığın ufkunu aydınlatan ve insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran yüce dinimizin hakikatleridir.

Diyanet İşleri Başkanlığı bütün hizmetlerinde milletimizin sağlam bir inançla ilelebet payidar olması için çalışmıştır. Milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma ilkeleriyle huzur ve güven içinde yaşaması için bütün imkanlarıyla gayret etmiştir. Huzurumuzu bozmak isteyen fitnelerle mücadele etmiştir. Bundan dolayıdır ki devletimiz içerisinde halkımızın en çok güvendiği, sahiplendiği kurumlardan biri olmuştur."

Milletin, camilerden, Kur'an kurslarına yaptıkları hizmetlerin en büyük destekçisi olduğunu belirten Erbaş, "Bizler her türlü siyasi, ideolojik görüşün üstünde, hiçbir mezhep, meşrep ayrımı yapmadan bütün halkımıza hizmet etmek zorundayız. Bir diğer hassasiyetimiz Cumhuriyet döneminin en önemli kurumlarından biri olan Başkanlığımız, devletin selametini ve bekasını sürekli önemsemiştir. Milletin devletiyle irtibatını güçlendiren bir kurum olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kaymakamlık, Konferans, Ali Erbaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 'Başkanlığımız devletin selametini ve bekasını önemsemiştir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:37 Kayıp Narin Güran’la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:23 Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla’nın ilişkisi bitti Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti
11:14 İstanbul’da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek İstanbul'da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
10:45 Mesut Özil’in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor
10:23 Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
10:12 Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı sonrası daha skandal Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 23:14:48. #1.11#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 'Başkanlığımız devletin selametini ve bekasını önemsemiştir' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement