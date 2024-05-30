Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in önemini vurguladı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in önemini vurguladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur\'an-ı Kerim\'in önemini vurguladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Aşere-Takrib Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in evrensel mesajlarını vurgulayarak, hedeflerinin Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamalarına rehberlik etmek ve İslam'ın hakikatlerini dünyanın her köşesine ulaştırmak olduğunu belirtti.

30.05.2024 14:35
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hedefimiz, ülkemizdeki her yaştan kardeşlerimizin Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamalarına rehberlik etmek, dünyanın bütün dillerinde İslam'ın hakikatlerini yeryüzünün her köşesine ulaştırmaktır." ifadesini kullandı.

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, Diyanet Akademisi Başkanlığınca düzenlenen Aşere-Takrib Çalıştayı'nın açılış programında konuşan Erbaş,

Kur'an-ı Kerim'in gönderiliş gayesinin erdemli birey, faziletli toplum, huzurlu bir dünya inşa etmek, insanları cehalet, küfür ve zulmün karanlıklarından ilim, iman ve irfanın aydınlığına çıkarmak olduğunu ifade etti.

Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'in evrensel mesajları, esasen bütün insanlık için umut ışığı, hayat kılavuzu ve kurtuluş muştusudur. Kalbini ve zihnini ona açan herkes, elbette onun rahmet ikliminden istifade edecektir." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim'in şifa ve hidayet kaynağı olduğunu belirten Erbaş, onun gönüllere şifa veren ikliminden faydalanma ve getirdiği değerleri hayatla buluşturma adına Müslümanların, asrısaadetten bu yana çok büyük gayretler gösterdiklerini ve bu minvalde çeşitli ilmi disiplinler geliştirdiklerini söyledi.

Kur'an merkezli eğitim öğretim faaliyetlerini 4-6 yaş Kur'an kurslarından hafızlık eğitimine kadar en doğru metodolojiyle ve en ideal boyutta icra etmeye çalıştıklarını aktaran Erbaş, "Hedefimiz, ülkemizdeki her yaştan kardeşlerimizin Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamalarına rehberlik etmek, dünyanın bütün dillerinde İslam'ın hakikatlerini yeryüzünün her köşesine ulaştırmaktır. Bu gayeyi kuşanarak yurt içinde ve yurt dışında inşa ettiğimiz binlerce Kur'an kursu ile zihinleri aynı ufukta, gönülleri aynı safta, kalpleri aynı hakikatte buluşturmaya gayret etmekteyiz." açıklamasını yaptı.

Programa, Diyanet İşleri Başkan yardımcıları İbrahim Hilmi Karslı ve Kadir Dinç, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in önemini vurguladı - Son Dakika

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